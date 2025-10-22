“Eddie Munson está bajo tierra”: Joseph Quinn no aparecerá en la temporada 5 de ‘Stranger Things’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“¡Me encanta que Joseph Quinn esté jugando con la gente!”, dijo Matt Duffer, productor de Stranger Things en una reciente entrevista al medio Empire, a poco de estrenarse la quinta temporada. Sin embargo, lamentó decepcionar a los fans de la serie de Netflix al asegurar que Eddie Munson no volverá. “No, está muerto”, sentenció.

Cabe resaltar que Quinn había alimentado los rumores de su posible regreso a la historia en varias entrevistas, no obstante, el también guionista mencionó que, más allá de una decisión creativa, lo que en realidad pasó fue que Quinn tiene su agenda ocupada.

“Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver. ¡Ha filmado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios habría tenido tiempo para grabar Stranger Things?”, agregó. “Tristemente, descansa en paz. Está completamente enterrado. Está bajo tierra”, agregó, haciendo referencia a la muerte de su personaje.

Joseph Quinn sobre su posible regreso a ‘Stranger Things’

En junio de 2024, el actor tuvo una entrevista con Entertainment Tonight donde se le preguntó si eran ciertos los rumores sobre su regreso a Stranger Things como Eddie Munson.

“Tal vez sí, tal vez no. No tengo idea”, dijo entre risas. Cabe resaltar que siguió alimentando estos comentarios ya que los fans lo compararon con el sheriff Hopper (David Harbour) que reapareció después de morir en la temporada 3.

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

La quinta y última temporada de Stranger Things repetirá el modelo de estreno que utilizó para la cuarta entrega en 2022, al dividirla en varias partes. Se anunció que la primera parte llegará a Netflix el próximo 26 de noviembre, la segunda parte el 25 de diciembre y la parte final en Año Nuevo.

Esta última temporada, compuesta por ocho capítulos, contará con las actuaciones del elenco principal, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour, así como nuevos fichajes, entre los que destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

El metalero fanático de Calabozos y Dragones Eddie Munson fue el personaje revelación de la cuarta temporada de 'StrangerThings'.Fuente: Netflix