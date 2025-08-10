Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Murió Juan Carlos Ramírez, actor mexicano de 'Rosario Tijeras 4' y 'La rosa de Guadalupe'

Juan Carlos Ramírez fue el ‘Chivo’, uno de los policías que quiere atrapar a Rosario Tijeras.
Juan Carlos Ramírez fue el ‘Chivo’, uno de los policías que quiere atrapar a Rosario Tijeras. | Fuente: Instagram: @juancarlosramirezmx/Netflix
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El intérprete falleció a causa de un aneurisma cerebral, según confirmó su agencia de representación, que destacó su trayectoria en telenovelas y series en la televisión mexicana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez, reconocido por su participación en producciones como la cuarta temporada de Rosario Tijeras, Amar, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, I am this, a través de redes sociales. 

En una publicación de Instagram, la empresa lamentó profundamente su partida y destacó la calidez, pasión y compromiso que el actor demostró durante su carrera. Posteriormente, compartieron una imagen del funeral y precisaron que el deceso ocurrió hace algunos días, sin especificar la fecha exacta. 

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado; sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”, expresó la agencia en referencia al apoyo recibido por los Ramírez Ayala. 

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos debutó como actor en 2018 en la serie Puño limpio y formó parte de diversas producciones televisivas, entre ellas la bioserie de Vicente Fernández El rey, Preso No. 1, Archivo muerto y La lotería del crimen. Su rostro se volvió habitual en unitarios como Lo que callamos las mujeres y, más recientemente, en la de Rosario Tijeras 4 y la telenovela Amar. 

¿De qué trata ‘Rosario Tijeras 4’?

Tras seis años de la tercera entrega, la cuarta temporada de Rosario Tijeras regresa con un enfoque renovado, ahora protagonizado por Ruby, la hija de Rosario. Ambientada años después del sacrificio de Rosario, Ruby se enfrenta al oscuro legado familiar y los secretos que amenazan con dominar su vida.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Rosario Tijeras Netflix

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA