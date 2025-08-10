Murió Juan Carlos Ramírez, actor mexicano de 'Rosario Tijeras 4' y 'La rosa de Guadalupe'

El intérprete falleció a causa de un aneurisma cerebral, según confirmó su agencia de representación, que destacó su trayectoria en telenovelas y series en la televisión mexicana.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez, reconocido por su participación en producciones como la cuarta temporada de Rosario Tijeras, Amar, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, I am this, a través de redes sociales.

En una publicación de Instagram, la empresa lamentó profundamente su partida y destacó la calidez, pasión y compromiso que el actor demostró durante su carrera. Posteriormente, compartieron una imagen del funeral y precisaron que el deceso ocurrió hace algunos días, sin especificar la fecha exacta.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado; sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”, expresó la agencia en referencia al apoyo recibido por los Ramírez Ayala.

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos debutó como actor en 2018 en la serie Puño limpio y formó parte de diversas producciones televisivas, entre ellas la bioserie de Vicente Fernández El rey, Preso No. 1, Archivo muerto y La lotería del crimen. Su rostro se volvió habitual en unitarios como Lo que callamos las mujeres y, más recientemente, en la de Rosario Tijeras 4 y la telenovela Amar.

¿De qué trata ‘Rosario Tijeras 4’?



Tras seis años de la tercera entrega, la cuarta temporada de Rosario Tijeras regresa con un enfoque renovado, ahora protagonizado por Ruby, la hija de Rosario. Ambientada años después del sacrificio de Rosario, Ruby se enfrenta al oscuro legado familiar y los secretos que amenazan con dominar su vida.