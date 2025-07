Verónica Castro rechaza contar su vida en una serie: "Ya pasó de moda y la gente ya conoce mi historia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Justo en el momento en que las bioseries sobre las grandes figuras de México vuelven a llamar la atención del público, Verónica Castro dice no estar interesada en sumarse a esta tendencia. Durante una entrevista, la actriz y presentadora cerró la puerta a la posibilidad de ver su vida dramatizada en televisión o plataformas de streaming, a pesar de lo rentable o beneficioso que suelen ser este tipo de proyectos.

Según explicó, la madre de Cristian Castro no siente la necesidad de contar su historia en una producción biográfica, como lo han hecho otras celebridades, ya que considera que el público ya conoce su vida.



"La verdad, no. La gente conoce muy bien mi vida. He ido paso a paso con ellos; desde cómo comencé, mis hijos, mis caídas, mis levantadas, mis éxitos, mis fracasos", declaró a El Universal.

Para ella, estas producciones ya no tienen el mismo peso que antes: "Siento que eso de las bioseries ya pasó de moda".

Desde el estreno de Hasta que te conocí en 2016, que relató la vida de Juan Gabriel, el interés por las bioseries creció de forma notable. Le siguieron proyectos centrados en figuras como Vicente Fernández, Lupita D’Alessio, Gloria Trevi, José José y Roberto Gómez Bolaños con Chespirito: Sin querer queriendo.

Verónica Castro asegura que se envejeció durante la pandemia

A fines de 2020, Verónica Castro se embarcó en un nuevo proyecto actoral, luego de mantenerse alejada de las cámaras al abandonar La casa de las flores en su segunda temporada. La polémica en torno a su supuesta relación con Yolanda Andrade fueron una de las razones para que posteriormente, la actriz anunciara retirarse del estrellato mexicano.

Por esa razón, Castro sorprendió con su actuación con Dime cuando tú, una producción que contó con su hijo Michel como director de fotografía. Para el papel, la artista mexicana caracterizó a una abuela, aunque asegura que no tuvo que hacer mucho esfuerzo porque la pandemia de la COVID-19 la dejó suficientemente envejecida.

"Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora no necesité ni pelucas, ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia", expresó en la presentación oficial de la producción.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis