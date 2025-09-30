Paul Roberts, coreógrafo de One Direction y Harry Styles, murió a los 52 años tras luchar contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul Roberts, el coreógrafo británico que trabajó con One Direction y Harry Styles, falleció el viernes 26 de septiembre a los 52 años un diagnóstico de cáncer. La noticia fue confirmada por su pareja, Phil Griffin, a través de una publicación en Instagram. Según el comunicado, Roberts murió en su hogar, rodeado de su familia.

"En la tarde del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente lucha contra el cáncer, Paul partió tranquilamente en su hogar, acompañado de su familia. Su partida, al igual que su vida, estuvo llena de gracia. RIP🤍", escribió Griffin.

Artistas despiden a Paul Roberts con mensajes en redes sociales



Sam Smith, de 33 años, quien trabajó con Roberts en la gira The Thrill of It All, dijo: "Esto es devastador. Mis pensamientos y mi corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este duro momento. Paul fue una luz en este mundo. Nunca olvidaré su bondad y su chispa. Su magia jamás dejará a las personas que amó. Paul es eterno 💛".

La cantante Sophie Ellis-Bextor, de 46 años, también lo recordó: "Esto es tan triste. Paul era muy especial. Muy talentoso, sí, pero también cálido, dulce, considerado y divertido. Lamento tanto saber que ya no está aquí. Envío mucho amor a todos los que lo conocieron".

Emma Bunton, de 49 años, escribió: "Tengo el corazón roto 💔, estar en su compañía era mi lugar feliz. Pensando en ti @thephilgriffin, enviándote amor a ti y a toda su familia ❤️".

¿Quién fue Paul Roberts?

Nacido en Lincolnshire, Inglaterra, Paul Roberts se formó en The Urdang Academy de Londres y comenzó su carrera como intérprete en el Reino Unido. Su trayectoria lo llevó a colaborar con artistas como Spice Girls, Katy Perry, Paul McCartney, Prince, Diana Ross, Destiny’s Child, Ed Sheeran y Dolly Parton.

En 2019 participó en la gira de reencuentro de las Spice Girls y más tarde trabajó junto a Harry Styles en el videoclip de Treat People With Kindness, por el cual recibió un MTV VMA a la mejor coreografía en 2021.

Con Styles ya había colaborado durante la etapa de One Direction en videos como Kiss You (2012), Best Song Ever (2013) y Steal My Girl (2014).

En una entrevista con la BBC en 2021, Roberts recordó su experiencia con la boy band: "Siempre fue muy interesante trabajar con One Direction. Supe muy pronto que había magia en ellos y pude ver que tenían otras habilidades más allá de ser un grupo de cinco, y luego cuatro, chicos muy atractivos. Hacían pasos de baile tontos, pero yo pensaba: 'Si quisieran bailar realmente bien, claro que podrían hacerlo'".