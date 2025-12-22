Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, se casó con novio alemán: "Muy feliz"

Fiorella Chirichigno dio a conocer la llegada de su primer hijo junto con su novio alemán. | Fuente: Instagram

Fiorella Chirichigno dio a luz a su primer bebé

Fiorella Chirichigno dio a conocer la llegada de su primer hijo en un emotivo mensaje en sus historias en Instagram y otro video en sus redes sociales al lado de su pareja: un ciudadano alemán.

Según el posteo, el hijo de la también modelo y publicista nació el sábado 11 de octubre tras un parto normal.

“Amigas mías, Oliver (ya) está aquí desde el sábado 11 (de octubre) desde las 11 p. m. (números maestros sí) fue parto vaginal, todo bastante bien y bendecido. Ya les compartiré más cuando me sienta mejor. Ahora mismo he sobrevivido las primeras noches que no duermo nada”, escribió.

De igual manera, resaltó las dificultades que viene teniendo para dar de lactar a su bebé. “Eso de cada tres horas es lo mínimo, pero se supone que es leche a demanda y la demanda de él es dormir solo un par de horas en la noche. Otra cosa es que tiene una fuerza brutal y me duelen las chichis mal”, sostuvo.

Por otro lado, Fiorella Chirichigno compartió un video al lado del padre de su hijo afirmando estar “enamorada” de él tanto como de su hijo Oliver. “Mientras nosotras ponemos el cuerpo, ellos tienen la misión de sostenerlo. La paternidad consciente empieza mucho antes del nacimiento”, expresa el video.

La modelo Fiorella Chirichigno es recordada por su paso en los realities Combate y Esto es guerra.Fuente: Facebook

¿Cómo fue la relación de Fiorella Chirichigno y Paolo Guerrero?

El 2015, Fiorella Chirichigno contó detalles de la relación que tuvo con Paolo Guerrero. Fue en una entrevista con Magaly Medina que la modelo confesó que el popular 'Depredador' la celaba durante su romance.

“Me llamaba a las seis de la mañana, me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, me sacaba de cuadro. Tenía 19 años, estudiaba en la universidad, y por eso peleábamos. Era muy celoso e inseguro”, manifestó.

Por otro lado, Chirichigno recordó que el actual delantero de Alianza Lima era "algo mezquino" con ella y reveló que la distancia y la desconfianza fueron los motivos para su inevitable ruptura con Paolo.

"Viajé a Alemania, me iba a quedar un mes, pero a la semana me llamaron del programa Lima limón para formar parte de este. Le dije que era importante para mi carrera y que regresaría a Lima. Me dijo: 'Está bien', pero nunca me apoyó con mi pasaje, lo compré yo. Igual cuando salía de compras, regresaba con bolsas llenas de ropa. Apenas me compró un iPod", relató.

Asimismo, reiteró las escenas de celos que le hacía Paolo Guerrero y la importancia que para él tenía estar cerca de su pareja.

"Una vez no le contesté el teléfono al despertar en la mañana, porque estaba en el baño, y al contestar me recriminó que por qué no le contestaba o con quién estaba. De repente no le gustaba las relaciones a distancia, no le gustaba estar solo. Él quería una chica que estuviera con él, una relación normal y con una mujer que viva en su misma ciudad o se vaya a vivir con él", enfatizó.