Natalia Ramírez, de 'Yo soy Betty, la fea', revela que conoció a su esposo gracias a la infidelidad de su expareja

Natalia Ramírez compartió cómo una infidelidad que vivió en el pasado se convirtió en la puerta que la llevó a construir una relación amorosa de más de 25 años.

Las actrices colombianas Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, recordadas por sus icónicos papeles de Marcela Valencia y Patricia Fernández, respectivamente, en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, recientemente hicieron unas declaraciones sinceras sobre la infidelidad y las personas que llevan una doble vida.

Su visita a Perú se debe a que presentarán la obra Muertas de la risa, donde dos mujeres, totalmente opuestas, se encuentran en la morgue reconociendo a su ser amado. Si bien tiene un tono de comedia, llevará a los espectadores a un mundo de reflexiones.

Durante una entrevista en el programa Encendidos, de RPP, Natalia Ramírez compartió su perspectiva y vivencias personales en torno a la infidelidad, dejando claro que la honestidad ha sido un pilar en su vida. “Yo no he sido infiel. Es un mundo de mentiras. Me imagino que ese tipo de angustia se vuelve adictivo”, afirmó la actriz al referirse a la complejidad de mantener una doble vida y al estrés que genera vivir en el engaño constante.

También reveló que ella misma fue víctima de una infidelidad en el pasado. Sin embargo, en lugar de quedarse con rencores, enfrentó la situación con madurez y agradecimiento. “A mí sí me han sido infiel. Yo sí me la encontré (a la amante de su pareja de ese entonces) y la saludé súper bien y le di las gracias, porque mira en la que me hubiera metido. Le di las gracias en una premiación”, relató con humor.

Ramírez destacó que, a pesar del dolor que pudo haber sentido en su momento, aquella experiencia terminó por abrirle nuevas puertas en su vida personal. Gracias a esa ruptura inesperada, conoció a Ricky Díaz, el hombre que se convertiría en su esposo y con quien ha construido una relación sólida que ya supera los 25 años de matrimonio. “Si no, yo no hubiera conocido a mi marido, y ya llevamos felices más de 25 años, así que, gracias”, concluyó con una sonrisa.

¿Quién es el esposo de Natalia Ramírez?

Cuando grababan por primera vez la novela Yo soy Betty, la fea, Natalia Ramírez conoció a Ricky Díaz. Fue de manera casual y la relación fue de viento en popa, tanto así que se casaron en 1999.

Si bien la pareja no ha contado detalles de cómo fue su romance, se conoce que Díaz es un empresario puertorriqueño centrado en bienes raíces en Estados Unidos y Puerto Rico. Además, es CEO de la compañía Hollywood Real Estate Investments, fundada en Florida.

En la segunda temporada de Yo soy Betty, la fea, que está disponible en Amazon Prime Video, Díaz tuvo una aparición especial en la serie. "Todos en la familia Betty lo acogieron como parte de la familia hasta el sol de hoy. No saben cómo agradezco que Ricky Díaz pudiera conocer mi mundo como yo el suyo", escribió la actriz en un video compartido en sus redes sociales.

Actualmente, Natalia Ramírez y Ricky Díaz llevan más de 25 años de casados y siempre comparten fotos en redes sociales.

