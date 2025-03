"Oficialmente nuestro noviazgo llega a su fin": Natalia Salas y Sergio Coloma anuncian su matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, anunciaron su matrimonio tras siete años de relación. La noticia fue compartida a través de un video en redes sociales que, en su inicio, generó gran desconcierto al referirse al fin de su noviazgo.

"Estos últimos días han estado llenos de sentimientos y de toma de decisiones. Ustedes siempre han estado en todas nuestras etapas y por eso queríamos contarles: oficialmente nuestro noviazgo llega a su fin", expresaron antes de estallar en felicidad para decir: "¡Nos vamos a casar!"

Natalia y Sergio: un amor que superó obstáculos

La pareja, que comparte un hijo, confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. Sin embargo, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022. Pese al mal momento, la actriz siempre tuvo claro que su enfermedad no impediría su matrimonio con Sergio.

"Mi compañero hermoso... ¡cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias", expresó la actriz al iniciar su tratamiento.

Desde que en abril de 2023 anunció haber superado el cáncer, Natalia dice vivir una nueva etapa junto a su familia.

"Definitivamente han sido mi empuje, mi fuerza y mi motor para sacar garras debajo de la piedra y luchar para salir adelante. Cuando me diagnosticaron cáncer, mi hijo tenía un año y ocho meses; yo no lo había traído para no verlo crecer", comentó en una entrevista con RPP.

Natalia Salas celebró su nueva vida tras vencer el cáncer

Tras superar la enfermedad, Natalia decidió celebrar con una fiesta en la que reunió a más de 60 personas para disfrutar de una noche con karaoke y baile hasta el amanecer.

"Todo el mundo fue a mi casa a celebrar mi vida, fue como una boda", recordó con entusiasmo.

Durante su recuperación, la actriz hablo de lo importante que es rodearse de gente que brinde energías positivas. "Les pedí que me llenaran de buena energía, de buena vibra y de buenas noticias. No necesitaba caras lúgubres o de tristeza porque un paciente oncológico no merece estar cobijando a alguien más. La actitud es primordial", señaló.

