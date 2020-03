Graban a Danna Paola imitando a Paulina Rubio y desata críticas en redes sociales. | Fuente: Instagram

Danna Paola está pasando por un buen momento desde que se estrenó las temporadas de “Élite” y ha compartido diferentes imágenes de lo que fue las grabaciones de esta serie. Sin embargo, hubo un vídeo en los que fue envuelta en una polémica.

La actriz mexicana se ha caracterizado por decir lo que piensa y esta vez no fue la excepción. Omar Ayuso, su compañero de trabajo, mostró un clip donde la cantante aparece imitando a su colega Paulina Rubio.

Ahí se puede ver cómo es que está cantando el tema “Ni una sola palabra” de “La chica dorada” y aparece haciendo gestos tal cual como lo hace la artista; no obstante, dijo: “Yo sí canto”.

A pesar de que Danna Paola aseguró que solo fue una broma y recalcó que tiene admiración por Paulina Rubio, recibió muchas críticas por parte de los fanáticos de esta cantante, quienes, a través de distintos mensajes en Twitter, reprendieron su accionar:

“@DannaPaola Para burlarte de @PaulinaRubio te hacen falta más de 30 años de carrera, un history chart en billboard, clásicos, un disco diamante en México, discos certificados Standard en Riaa. Respeta”, escribió el usuario un usuario.

Otro puso lo siguiente: “@DannaPaola Ojalá que con todo y tu “voz” alguna vez llegues a llenar un Auditorio Nacional, o llegues a vender la mitad de lo que @PaulinaRubio ha vendido. Ubícate... te falta un chingo para tener una trayectoria como la de la Rubio”.

LA RESPUESTA DE DANNA PAOLA

No obstante, la mexicana reiteró una vez más que no se estaba burlando de Paulina Rubio, sino que dijo eso por su compañero Omar, quien también cantaba:

“Okaayy, vamos a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando. 1- Estábamos jugando a imitar (creo que han visto muy bien que imito de repente y no solo a Pau) 2- Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. 3- Yo amo a Paulina since forever [desde y para siempre] Respect always!”, escribió.