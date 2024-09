Charlie Hunnam interpretará al asesino Ed Gein en la tercera temporada de 'Monstruo', serie de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el estreno de la segunda temporada de Monstruo en Netflix, que cuenta la historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, el creador Ryan Murphy anunció que ya está trabajando en una tercera parte. A través de las redes sociales, la plataforma reveló que se tratará del asesino Ed Gein y el actor que lo interpretará será Charlie Hunnam.

Hunnam es cconocido por su versatilidad y presencia en cine y televisión. Comenzó su carrera a los 18 años con un papel en la serie Byker Grove, sin embargo, su primer gran éxito llegó con Queer as Folk (1999-2000), donde interpretó a Nathan Maloney, un joven en la escena LGBTQ+ de Manchester.

Ganó fama internacional gracias a su protagónico como Jax Teller en la exitosa serie de FX Sons of Anarchy (2008-2014). En el cine, Hunnam ha participado en varias películas destacadas. Interpretó al legendario rey Arturo en King Arthur: Legend of the Sword (2017), Pacific Rim (2013), un éxito de ciencia ficción dirigido por Guillermo del Toro. Otros proyectos incluyen The Lost City of Z (2016), donde encarnó al explorador Percy Fawcett, y Triple Frontier (2019), una película de acción junto a Ben Affleck y Oscar Isaac.

Hasta el momento se desconoce cuándo saldrá la tercera temporada de Monstruo, sin embargo, ya están disponibles las temporadas anteriores. La primera cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters; y la siguiente, sobre los hermanos que mataron a sus padres para quedarse con el dinero del seguro de vida.

Charlie Hunnam se pondrá en la piel de Ed Gein en la tercera y esperada entrega de la serie 'Monstruos', creada por Ryan Murphy. pic.twitter.com/OL5cq8aLJI — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2024

¿Quién es Ed Gein?

Ed Gein fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense cuya macabra historia inspiró a varios personajes de ficción como Norman Bates en Psycho, Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre, y Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. Nacido en 1906 en La Crosse, Wisconsin, Gein vivió en aislamiento con su madre, quien inculcó en él una visión distorsionada de la moralidad y las mujeres.

Tras la muerte de su madre, Gein comenzó a desenterrar cadáveres de cementerios cercanos para realizar atroces experimentos, fabricando objetos con partes de cuerpos humanos. En 1957, fue arrestado cuando la policía descubrió que había asesinado a dos mujeres locales y había decorado su casa con restos humanos.

Aunque fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio inicialmente, más tarde fue juzgado y declarado culpable de uno de los asesinatos, aunque pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Su historia y los objetos grotescos que creó dejaron una marca indeleble en la cultura popular, consolidándolo como uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos.

Evan Peters pide no romantizar a los asesinos en la serie Monstruo

En 2022, Netflix conversó con Evan Peters sobre cómo se preparó para ponerse en la piel del asesino Jeffrey Dahmer en la serie Monstruo. Cuando se anunció que él sería el protagonista, se mostró preocupado por la reacción que tuvo la gente al romantizarlo.

Una situación parecida ya lo había vivido Ross Lynch cuando interpretó a Dahmer en My Friend Dahmer, y cuando Zac Efron interpretó a Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile .

Comentarios como "Está bien, pero ¿por qué Evan Peters es tan sexy como Jeffrey Dahmer?", fue la gota que derramó el vaso para el actor y explicó que Dahmer era un asesino en serie, abusaba de niños y era malvado. Por ese motivo, pidió a sus seguidores que sean empáticos con la familia de las víctimas. Por otro lado, confesó que sintió temor al personificarlo debido a que tenía que los seres queridos de los que ya no están podían revivir esta época de terror:

"Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo Dahmer, y sumergirme en eso y tratar de comprometerme a (interpretar este personaje) iba a ser absolutamente uno. Es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida porque quería que fuera muy auténtica", agregó.

