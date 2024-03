Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon, ofreció disculpas tras acusaciones de comportamiento inapropiado

El canal Investigation Discovery estrenó el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, donde el actor Drake Bell abordó públicamente el tema del abuso sexual que dijo haber sufrido por parte de un extrabajador de Nickelodeon, cadena que lo lanzó a la fama.

La producción no solo se centra en el caso de Bell, también abarca las acusaciones hechas por varias exestrellas contra el productor Dan Schneider, quien habría tenido un comportamiento indebido durante su tiempo en la compañía.

Según lo expuesto en el documental, las producciones de Schneider incluyeron chistes de doble sentido, a pesar de ser dirigidas a un público infantil. Además, fue acusado de crear un ambiente tóxico en los sets de grabación, sexualizar a los actores y pedir masajes.

Dan Schneider ofrece disculpas por su comportamiento

En respuesta a estas acusaciones, Dan Schneider decidió romper su silencio a través de un video publicado en su canal oficial de YouTube.

"Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte", mencionó.

En el video de poco más de 19 minutos, el creador de programas como iCarly, Victorious y Zoey 101 aseguró que hoy en día no actuaría de la misma manera y reiteró su disculpa a aquellos que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento pasado.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa situación. Fue algo incorrecto. No lo haría hoy. Pido disculpas a quienes se hay sentido perjudicados", expresó



Schneider agregó que si algunos chistes de sus programas son considerados de mal gusto, Nickelodeon es libre de censurarlos.

"Todos estos chistes de los que estás hablando fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después y dicen: 'No creo que eso sea apropiado'. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes", comentó.

Drake Bell habla del abuso sexual que sufrió en Nickelodeon

Drake Bell, estrella de la recordada serie Drake & Josh, habló sobre las agresiones sexuales que sufrió por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo en las series All That y The Amanda Show en Nickelodeon. El actor dio detalles de cómo inicio el abuso contra él cuando tenía 15 años en la casa de Peck, a quien conoció en la segunda temporada de The Amanda Show.

En el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el también cantante estadounidense recordó los ataques sufridos en la casa de Brian Peck, donde los adolescentes de Nickelodeon iban a practicar sus diálogos por pedio del entonces entrenador.

"Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación", relató Drake Bell.

A pesar de que Brian Peck le dijo que "nunca más volvería a suceder", los abusos continuaron.

"De alguna manera terminaba de regreso en su casa todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba. Simplemente estaba atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad", expresó el artista.

Tras el estreno del documental, Nickelodeon emitió una disculpa a Drake Bell y reconoció su valentía al hacer pública su denuncia.

