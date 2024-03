Drake Bell habla del abuso sexual que sufrió por parte de Brian Peck en Nickelodeon: "Estaba atrapado"

Drake Bell, estrella de la recordada serie Drake & Josh, habló sobre las agresiones sexuales que sufrió por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo en las series All That y The Amanda Show en Nickelodeon. Bell dio detalles de cómo inicio el abuso contra él cuando tenía 15 años en la casa de Peck, a quien conoció en la segunda temporada de The Amanda Show.

Por medio de un adelanto del documental de investigación de Discovery, ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, compartido por People y Variety, el también cantante estadounidense recordó los ataques sufridos en la casa de Brian Peck, donde los adolescentes de Nickelodeon iban a practicar sus diálogos por pedio del entonces entrenador.

"Estaba durmiendo en el sofá donde, normalmente, dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación", relató Drake Bell.

Asimismo, el actor de 37 años señaló que Brian Peck le dijo que “nunca más volvería a suceder”. Sin embargo, los abusos continuaron cuando el extrabajador convencía a su madre de que necesitaba quedarse en su casa para “una audición o cada vez que necesitaba trabajar en los diálogos del programa”.

"De alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian Peck y todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba. Simplemente estaba atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad", expresó el músico norteamericano.

Brian Peck fue arrestado el 2003 por más de una docena de cargos de abuso sexual a menores de edad. | Fuente: IMDb

Drake Bell contó que llevó terapia por manipulaciones de Brian Peck

En otro momento, Drake Bell sostuvo que no pudo llamar a la policía por la "manipulación mental" que le hacía Brian Peck al advertirle que conocía a varios productores de Hollywood.

"Él me decía: 'Bueno, nunca vas a trabajar con esta persona (...) Fui yo quien creyó que nunca podría volver a hacer esto. No quería arriesgarme a eso. Estaba haciendo lo que amaba, así que lo guardé dentro", señaló.

Asimismo, contó que la madre de su entonces novia lo llevó al terapeuta luego de notar que algo malo estaba pasando con Peck, quien no dejaba de llamarlo.

"Nunca hablé de esto fuera de la terapia. Solo dije: 'No, todo es normal, las cosas se están poniendo un poco raras, pero no ha pasado nada'", agregó.

Drake Bell saltó a la fama por la recordada serie de Nickelodeon, 'Drake & Josh'Fuente: Nickelodeon

Drake Bell le confesó a su madre los abusos de Brian Peck

Drake Bell precisó cómo fue que confesó a su madre todos los abusos que sufrió por parte de Brian Peck. El actor dijo que Peck quiso conseguir el papel de Walter Nichols (padre de Josh) en el programa 'Drake & Josh' para acercarse a él.

"Pensé: 'Eso no va a suceder, no te acercarás a este programa", acotó Bell, quien llamó a su madre para contarle todo lo sucedido y llamar a la policía iniciando "una investigación brutal" contra Peck.

"Tuve que ser insoportablemente detallado sobre cada cosa, cada vez que sucedió, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar a Brian Peck para que admitiera lo que había hecho", agregó.

Drake Bell dio detalles de cómo iniciaron los abusos de Brian Peck. | Fuente: Instagram (drakebell)

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es un actor y formador de diálogos estadounidense que se hizo conocido por su papel como Scuz en la película de terror, El regreso de los muertos vivientes, de 1985.

Además, actuó en la película X-Men 2, estrenada el 2003. Del mismo modo, actuó en La maldición de los hoyos, Siempre fuertes, entre otros proyectos. Sin embargo, el actor fue más reconocido por su labor de formador de diálogos en populares series como: Boys Meets World, All That, The Amanda Show, Kenan & Kel, entre otras.

En el 2003, Brian Peck fue arrestado por más de una docena de cargos relacionados al abuso contra menores de edad. Un año después, fue sentenciado a 16 meses de prisión con una orden de registro como delincuente sexual.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis