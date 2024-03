Drake Bell revela que fue abusado sexualmente por extrabajador de Nickelodeon

Drake Bell reveló que fue abusado sexualmente cuando iniciaba su carrera en Nickelodeon. El actor de 37 años aseguró haber sido una de las víctimas de Brian Peck, un exentrenador de diálogo en las recordadas series adolescente All That y The Amanda Show. Peck fue arrestado el 2003 por más de una docena de cargos relacionados al abuso contra menores de edad y ahora Bell se identificó como una víctima.

Fue durante la serie de investigación de Discovery, ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, que Drake Bell confesó haber sufrido abuso sexual de parte de Brian Peck, quien fue sentenciado a 16 meses de prisión el 2004 con una orden de registro como delincuente sexual ese mismo año.

“El clip revela que la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su exentrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”, señala un comunicado de prensa de Discovery sobre el episodio.

En efecto, Brian Peck, quien ahora tiene 63 años, fue declarado culpable por un acto lascivo contra un niño y una copulación oral con una persona menor de 16 años. Peck no refutó los cargos en su contra motivo por el cual se dictó su sentencia en octubre de 2004.

No se sabe con exactitud el momento exacto en que Drake Bell fue, presuntamente, abusado por Brian Peck. No obstante, se presume que sería entre 1999 y 2002 cuando el actor actuaba en The Amanda Show, junto a Amanda Bynes, Nancy Sullivan y Josh Peck. Es decir, antes de brillar con su icónica serie de comedia adolescente, Drake & Josh.

Drake Bell en 'The Amanda Show' junto a Amanda Bynes, Nancy Sullivan y Josh Peck.Fuente: Nickelodeon

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es un actor y formador de diálogos estadounidense que se hizo conocido por su papel destacado como Scuz en la película de terror, El regreso de los muertos vivientes, de 1985.

Peck también actuó en la película X-Men 2, estrenada el 2003. Del mismo modo, actuó en La maldición de los hoyos, Siempre fuertes, entre otros proyectos. Sin embargo, el actor fue más reconocido por su labor de formador de diálogos en populares series como: Boys Meets World, All That, The Amanda Show, Kenan & Kel, entre otras.

Brian Peck es un actor y formador de diálogos estadounidense acusado de abuso sexual infantil. | Fuente: IMDb

Serie detallará “las condiciones tóxicas” en programas de Nickelodeon

'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' es una serie documental de cuatro partes que examina a profundidad "las condiciones laborales tóxicas" a los que estaban sometidos los jóvenes actores de Nickelodeon de los programas creados por Dan Schneider en los 90 a principios del 2000.

Las series abarcadas por el programa de investigación son: The Amanda Show, Zoey 101, iCarly, y Victorious. 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' se emitirá el 17 y 18 de marzo en Investigation Discovery. Dan Schneider fue separado de Nickelodeon el 2018.

