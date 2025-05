¿Un concierto sin el público grabando con celulares en pleno 2025? Iron Maiden lo hizo posible

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un concierto sin gente grabando en pleno 2025. Este fue el pedido de Iron Maiden a sus fanáticos en el inicio de su gira mundial, con la que la agrupación británica celebra su medio siglo de fundación.

En los primeros dos conciertos de Iron Maiden, en Hungría, los fanáticos acataron -en su mayoría- el pedido de la banda y mantuvieron sus móviles en sus bolsillos. Eso no paso inadvertido por la ‘Doncella’, que se pronunció al respecto en redes sociales.

“Muchísimas gracias a todos los que dejaron de usar sus teléfonos, respetaron a la banda y a sus compañeros fans, y disfrutaron del concierto como debe ser: en la sala con nosotros”, resaltó la banda en un comunicado firmado por Rod Smallwood, mánager de Iron Maiden.

La banda cuestionó a los pocos asistentes estuvieron grabando las canciones de la nueva gira, a quienes calificó como “egoístas” y les deseó que hayan terminado con el “brazo adolorido”.

La banda aclaró que no está en contra de que los fanáticos usen sus celulares para tomarse una fotografía de recuerdo, pero reiteró su rechazo a quienes se la pasan grabando todo el concierto, malogrando la experiencia a los demás asistentes.

“No duden en tomarse una foto rápida de vez en cuando, como recuerdo de una gran noche, pero, por lo demás, por favor, guarden el teléfono en el bolsillo”, remarcó Smallwood.



Iron Maiden inició su gira mundial

Esta semana, Iron Maiden inició en Budapest, capital de Hungría, su gira mundial Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de fundación.



En la primera fecha, la ‘Doncella’ ofreció un espectacular concierto -a lleno total- en la arena László Papp, de Budapest, capital de Hungría; el primer país que visita el sexteto británico en un tour mundial que, de momento, solo tiene fechas confirmadas en Europa.

Una de las novedades del concierto de anoche fue el debut de Simon Dawson, quien reemplazó en la batería al histórico Nicko McBrain, que a fines del 2024 anunció que se alejaba de las giras con Iron Maiden tras más de 40 años juntos.

Según reportes de la prensa especializada y de foros de fanáticos, el nuevo baterista tuvo un desempeño aceptable, aunque siempre se echará de menos al carismático Nicko.

Sin embargo, lo más esperado por los fanáticos era conocer el setlist con el que Iron Maiden comienza su gira, ya que es -canciones más, canciones menos- el referente de lo que ofrecerá la banda en el resto de sus presentaciones.

Tal como lo había anunciado Iron Maiden, el setlist de la gira Run For Your Lives estuvo basado en los primeros nueve álbumes de estudio de la banda. La ‘Doncella’ cumplió, con un compendio de auténticos clásicos.

El setlist de la nueva gira de Iron Maiden

Una tradición de Iron Maiden es arrancar sus conciertos con una versión pregrabada de Doctor Doctor (cover de UFO), mientras que al cierre siempre se escucha Always Look on the Bright Side of Life, de los Monty Python. Esto no ha cambiado en la nueva gira de la ‘Doncella’.

A continuación, el setlist del concierto ofrecido anoche en Budapest:

-The Ides of March (del disco Killers)

-Murders in the Rue Morgue (del disco Killers)

-Wrathchild (del disco Killers)

-Killers (del disco Killers)

-Phantom of the Opera (del disco Iron Maiden)

-The Number of the Beast (del disco The Number of the Beast)

-The Clairvoyant (del disco Seventh Son of a Seventh Son)

-Powerslave (del disco Powerslave)

-2 Minutes to Midnight (del disco Powerslave)

-Rime of the Ancient Mariner (del disco Powerslave)

-Run to the Hills (del disco The Number of the Beast)

-Seventh Son of a Seventh Son (del disco Seventh Son of a Seventh Son)

-The Trooper (del disco Piece of Mind)

-Hallowed Be Thy Name (del disco The Number of the Beast)

-Iron Maiden (del disco Iron Maiden)

-Aces High (del disco Powerslave)

-Fear of the Dark (del disco Fear of the Dark)

-Wasted Years (del disco Somewhere in Time)