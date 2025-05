Iron Maiden arrancó en Hungría la gira mundial por su 50 aniversario: con un setlist de puros clásicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó el gran día. La mítica banda de heavy metal Iron Maiden arrancó este martes, 27 de mayo, su gira mundial Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de fundación.

La ‘Doncella’ ofreció un espectacular concierto -a lleno total- en la arena László Papp, de Budapest, capital de Hungría; el primer país que visita el sexteto británico en un tour mundial que, de momento, solo tiene fechas confirmadas en Europa.

Una de las novedades del concierto de anoche fue el debut de Simon Dawson, quien reemplazó en la batería al histórico Nicko McBrain, que a fines del 2024 anunció que se alejaba de las giras con Iron Maiden tras más de 40 años juntos.

Según reportes de la prensa especializada y de foros de fanáticos, el nuevo baterista tuvo un desempeño aceptable, aunque siempre se echará de menos al carismático Nicko.

Sin embargo, lo más esperado por los fanáticos era conocer el setlist con el que Iron Maiden comienza su gira, ya que es -canciones más, canciones menos- el referente de lo que ofrecerá la banda en el resto de sus presentaciones.

Tal como lo había anunciado Iron Maiden, el setlist de la gira Run For Your Lives estuvo basado en los primeros nueve álbumes de estudio de la banda. La ‘Doncella’ cumplió, con un compendio de auténticos clásicos.



El setlist de la nueva gira de Iron Maiden

Una tradición de Iron Maiden es arrancar sus conciertos con una versión pregrabada de Doctor Doctor (cover de UFO), mientras que al cierre siempre se escucha Always Look on the Bright Side of Life, de los Monty Python. Esto no ha cambiado en la nueva gira de la ‘Doncella’.

A continuación, el setlist del concierto ofrecido anoche en Budapest:

-The Ides of March (del disco Killers)

-Murders in the Rue Morgue (del disco Killers)

-Wrathchild (del disco Killers)

-Killers (del disco Killers)

-Phantom of the Opera (del disco Iron Maiden)

-The Number of the Beast (del disco The Number of the Beast)

-The Clairvoyant (del disco Seventh Son of a Seventh Son)

-Powerslave (del disco Powerslave)

-2 Minutes to Midnight (del disco Powerslave)

-Rime of the Ancient Mariner (del disco Powerslave)

-Run to the Hills (del disco The Number of the Beast)

-Seventh Son of a Seventh Son (del disco Seventh Son of a Seventh Son)

-The Trooper (del disco Piece of Mind)

-Hallowed Be Thy Name (del disco The Number of the Beast)

-Iron Maiden (del disco Iron Maiden)

-Aces High (del disco Powerslave)

-Fear of the Dark (del disco Fear of the Dark)

-Wasted Years (del disco Somewhere in Time)

Cabe mencionar que, en este primer concierto de la gira, Iron Maiden no incluyó canciones de No Prayer for the Dying (1990), que se encuentra dentro de los nueve primeros álbumes de la banda.

Este detalle no pasó por alto de los fanáticos, que esperan que eventualmente se sume a futuros recitales alguna canción de esta producción, como Tailgunner, Holy Smoke o Bring Your Daughter... to the Slaughter.

Continúa la gira mundial Run For Your Lives

Después del concierto debut, Iron Maiden tiene pactadas presentaciones por toda Europa, en lo que significa la primera parte de la gira mundial Run For Your Lives.

Se da por descontado que eventualmente el tour llegará a otras regiones del orbe, entre ellas, Sudamérica.