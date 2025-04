'Beetlejuice 3' ya es un hecho: Warner Bros alista nueva película tras éxito en taquilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beetlejuice volverá pronto a las salas de cines con una nueva película. En una reciente entrevista con Deadline, los directivos de Warner Bros anunciaron que un próximo proyecto de la franquicia se encuentra “inminentemente” en desarrollo. Esto, luego de que la secuela haya recaudado más de 450 millones de dólares siendo una de las más taquilleras del 2024.

Ante la consulta del medio internacional, los ejecutivos y copresidentes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, confirmaron que Beetlejuice 3 está dentro de los próximos trabajos de Warner Bros junto con la secuela de Minecraft y una nueva película de Matrix. “Puede que la tinta de los acuerdos aún no se haya secado, pero es inminente (la nueva película de Beetlejuice)”, respondió De Luca.

Por otro lado, Pam Abdy señaló que los proyectos como Beetlejuice 3 están dentro del paquete de películas que “entusiasma” al estudio, así como la película de Gollum, de Andy Serkis, y Matrix, que viene siendo escrita por Drew Goddard.

“Estamos superemocionados con Amblin, que está desarrollando con Chris Columbus nuevas entregas de las franquicias de Gremlins y Goonies. Acabamos de tener una reunión muy especial con Philippa Boyens sobre Gollum, y creo que tendremos el guion listo en mayo”, añadió.

Es importante mencionar que Tim Burton aún no ha confirmado si dirigirá el nuevo proyecto de Beetlejuice de Warner Bros. No obstante, se presume que el icónico cineasta será la opción más importante junto con el regreso del elenco principal con: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, entre otros.

Tim Burton volvería a dirigir una nueva película de Beetlejuice para Warner Bros. | Fuente: Warner Bros

¿Michael Keaton regresará como Beetlejuice?

Todavía no se confirma el regreso de Michael Keaton como Beetlejuice. Por el momento, Warner Bros no ha dado a cononocer el elenco que conformará el próximo proyecto sobre uno de los personajes más famosos de Tim Burton.

No obstante, Keaton se mostró contento con su regreso para la secuela del 2024. En una entrevista para la revista Empire, el actor afirmó sentirse satisfecho con la producción del largometraje de comedia y fantasía.

“Me encanta (…) Absolutamente amo esta cosa. Y normalmente no hablo así. Me encanta esto descaradamente. No fue fácil lograrlo y creo que lo hicimos con creces", señaló.

Anteriormente, Michael Keaton también elogió las escenas que grabó para Beetlejuice 2 comparándolo con la primera entrega estrenada en 1988.

"Lo he visto ahora (…) El original era muy divertido y emocionante visualmente. [La secuela es] todo eso, pero realmente hermosa e interesantemente emotiva aquí y allá. No estaba preparado para eso. Es genial", manifestó en marzo del año pasado en el programa The Jess Cagle Show, de SiriusXM.

Beetlejuice Beetlejuice recaudó 451,9 millones de dólares en taquilla a nivel global. | Fuente: Warner Bros

¿De qué trató la última película de Beetlejuice?

Beetlejuice 2, o Beetlejuice Beetlejuice, es una película de fantasía de Tim Burton a partir del guion de Alfred Gough y Miles Millar. El filme es una secuela de la primera entrega de 1988.

La música estuvo a cargo de Danny Elfman y la fotografía de Haris Zambarloukos. El largometraje se estrenó en los cines de Estados Unidos el 6 de setiembre de 2024.

“Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos”, se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quien en la película de Beetlejuice 2?

Michael Keaton como Beetlejuice.



como Beetlejuice. Winona Ryder como Lydia Deetz.



como Lydia Deetz. Catherine O'Hara como Delia Deetz.



como Delia Deetz. Jenna Ortega como Astrid Deetz.



como Astrid Deetz. Justin Theroux como Rory.



como Rory. Monica Bellucci como Delores.



como Delores. Willem Dafoe como Wolf Jackson.



como Wolf Jackson. Arthur Conti como Jeremy.



como Jeremy. Santiago Cabrera como Richard.



como Richard. Danny DeVito como un conserje.



como un conserje. Nick Kellington como Bob.

