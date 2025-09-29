Kieran Culkin espera a su tercer hijo luego de contar en los Oscar la promesa que le hizo su esposa Jazz Charton

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kieran Culkin y su esposa Jazz Charton anunciaron que esperan a su tercer hijo, meses después de que el actor revelara en los Oscar 2025 la promesa que compartió con ella.

La noticia fue confirmada cuando el protagonista de Succession asistió junto a Charton a la noche de estreno de la obra Esperando a Godot (Waiting for Godot) en Broadway.

Durante la alfombra roja evento, Culkin colocó su mano sobre el vientre de su esposa, confirmando así el embarazo.

La propia Charton también lo ratificó en sus redes sociales.

¿En qué consistió la promesa entre Kieran Culkin y Jazz Charton?

El anuncio sobre el embarazo de Jazz Charton guarda relación con lo que Kieran Culkin contó en la ceremonia de los Oscar 2025. En aquella ocasión, el actor recibió la estatuilla a Mejor actor de reparto por su papel en A Real Pain y recordó una conversación que había tenido con su esposa.

Según relató, él le expresó su deseo de tener dos hijos más, sin imaginar que ella respondería que aceptaría si él ganaba un Oscar.

En su discurso de aceptación, Kieran agradeció a su esposa y recordó dicha promesa: "Después de ganar un Emmy el año pasado, le pedí un tercer hijo. Ella aceptó, pero me dijo que me daría un cuarto si ganaba un Oscar. Jazz, amor de mi vida, qué poca fe tenías", sostuvo.

Tras las palabras del hermano de Macaulay Culkin, Charton fue captada por las cámaras diciendo entre risas un claro "No".

De acuerdo con la cuenta del propio Kieran Culkin, aún falta un hijo más para completar lo que su esposa prometió.

Macaulay Culkin dijo que lloró al ver a su hermano Kieran recibir su primer Oscar

Macaulay Culkin no pudo contener su emoción tras la victoria de su hermano menor, Kieran Culkin, en los Oscar 2025. El actor se alzó con la estatuilla a Mejor actor de reparto por su papel en A Real Pain, dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg.

Durante la fiesta posterior a la ceremonia organizada por la revista Vanity Fair, el potagonista de Mi pobre angelito dijo que solo sintonizó la categoría en la que competía su hermano. "Eso es lo único que vi. No miento", afirmó. Además, aseguró que la emoción lo embargó cuando anunciaron a su hermano como ganador. "Lloré. Y le dije: 'Te veré más tarde'", mencionó a la publicación.

Brenda Song, prometida de Macaulay, agregó que estaban convencidos de que Kieran se llevaría el Oscar. "Por supuesto. Seamos realistas", comentó.

Kieran Culkin era el favorito en llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto tras su victoria en el Globo de Oro, el BAFTA, el Independent Spirit Award y el SAG Award por su interpretación en A Real Pain. La película, un drama con toques de comedia sobre el trauma intergeneracional, sigue la historia de dos primos semi-distanciados en un viaje por Polonia en honor a su difunta abuela.