Marcelo Tinelli revela el error que cometió al hacer pública su ruptura con Milett Figueroa: "Fue una situación extrema"

Marcelo Tinelli volvió a referirse a su ruptura con Milett Figueroa, esta vez para reconocer que cometió un error al anunciar la separación con la modelo peruana sin habérselo consultado.

El conductor argentino aseguró que, aunque la relación llegó a su fin, ambos mantienen un trato cordial. Sin embargo, la noticia generó varias especulaciones incómodas, por lo que Tinelli consideró que no se le dio el tratamiento adecuado al tema.

"Milett y yo estamos hablando, porque lo del miércoles fue una situación demasiado extrema", declaró en el programa streaming del presentador de espectáculos Ángel de Brito.

"El anuncio de la separación, me parece, pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar personalmente", agregó Marcelo.

Marcelo confirma la continuidad de Milett Figueroa en Los Tinelli

El argentino mencionó que la decisión de dar a conocer la ruptura en vivo surgió de manera impulsiva, ya que no había conversado previamente con Milett para avisarle que haría pública la noticia.

"En este caso puntual, es un tema laboral y es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera", sostuvo. "Me parece que ella se sintió afectada; yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países".

Por otro lado, Marcelo Tinelli confirmó que, pese a la ruptura, Milett Figueroa continuará formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli, que se emite por Amazon Prime Video.

"(Milett) va a estar. Separados o no, va a estar. Es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen: 'lo que sea, es un reality'", aseguró.

Además, adelantó que la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, también participará en las próximas grabaciones. "Va a estar en el reality Martha. Los que forman parte de mi vida", declaró.

Mamá de Milett Figueroa revela cómo está su hija tras ruptura con Marcelo Tinelli

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se pronunció luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación con la modelo y actriz peruana.

"Queremos saber qué ha pasado con Tinelli, con su hija, que de la noche a la mañana nos sorprendieron", le consultaron en el programa Amor y Fuego.

Ante la pregunta, Valcárcel respondió: "¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos".

Sin embargo, doña Martha reconoció que la noticia tomó por sorpresa a muchos, pero indicó que se trata de una situación que debe asumirse con naturalidad. "Es normal, siempre sorprenden las separaciones o los amistes o amoríos", señaló.

Finalmente, se refirió al estado actual de su hija tras el término de la relación con el conductor argentino. "Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas", concluyó.