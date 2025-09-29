Maju Mantilla se pronuncia tras presunta agresión de Gustavo Salcedo contra productor Christian Rodríguez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tarde del viernes una denuncia sacudió a las redacciones: Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente, acusó haber sido agredido brutalmente por Gustavo Salcedo —aún esposo de Maju Mantilla— de haberlo agredido brutalmente. Tres días después, la recordada Miss Mundo 2004 rompió su silencio sobre lo ocurrido.

“La verdad no me siento bien”, declaró Maju a América Hoy este lunes. Posteriormente, aunque evitó mencionar nombres, añadió: “Rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.

La conductora también se refirió a su relación con Salcedo, de quien se separó tras 13 años de matrimonio y con quien tiene dos hijos: “Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”.

La denuncia de Christian Rodríguez

Según el parte policial, Rodríguez fue atacado la mañana del 26 de octubre a la salida de un estudio de abogados, cuando se encontraba acompañado de su esposa y su hijo de 10 años. Identificó a Gustavo Salcedo como su agresor.

Tras el hecho, el productor fue trasladado a una clínica en silla de ruedas. Permaneció algunas horas bajo observación y recibió cuatro puntos en la cabeza, de acuerdo a información de RPP. Más tarde acudió a la comisaría de San Isidro para formalizar la denuncia.

“Él me chocó, me embistió, bajó del carro. Mi hijo estaba dentro, mi esposa ya había entrado. Cuando vi que el auto venía a toda velocidad, me moví y terminó impactando en la parte trasera. Luego bajó y empezó a golpearme”, relató Rodríguez a la Policía.

De acuerdo con su abogada, Gabriela Navarro, Rodríguez padece una enfermedad crónica y quedó bajo observación médica con diagnóstico de conmoción cerebral y múltiples contusiones.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre la denuncia?

Consultado por el programa Magaly TV, La Firme el viernes, Salcedo primero evitó dar detalles: “No puedo contestar ahora… yo no voy a hacer más show, ya no es sano, ya está”. Minutos después, sin embargo, señaló: “Bien merecido, ¿no crees? Pero como te digo, ese tema está cerrado para mí”.

Este lunes, América Hoy difundió imágenes de una cámara de seguridad cercana al lugar del altercado. En ellas se observa cómo una camioneta impacta contra un auto rojo y, acto seguido, un hombre desciende del vehículo para golpear al conductor en plena calle.

El programa intentó obtener declaraciones de Salcedo, pero este evitó responder. Según el mismo espacio, el sábado se encontraba en la casa de Maju Mantilla.

Un historial de hostigamiento

En su declaración ante las autoridades, Christian Rodríguez aseguró que desde marzo viene siendo víctima de hostigamiento por parte de Gustavo Salcedo, situación que —según su denuncia— habría escalado con la agresión ocurrida el último viernes.

El primer incidente, según su testimonio, ocurrió el 22 de marzo, cuando ambos coincidieron haciendo ejercicios en el malecón de Miraflores. En esa ocasión, Rodríguez asegura que Salcedo lo golpeó con el codo en el rostro.

Días después, el 26 de marzo, comenzaron a llegarle mensajes de texto amenazantes desde distintos números de celular, situación que se prolongó hasta el 19 de julio. Ese mismo día, mientras trotaba en el malecón, afirma que fue interceptado por Salcedo, quien lo increpó directamente.

Los episodios, según la denuncia, continuaron en septiembre. El 2 de ese mes, Rodríguez notó que un automóvil negro y una moto sin placa lo seguían cuando acudía a recoger a su hijo del colegio. Apenas un día después, el 3 de septiembre, recibió en su domicilio un ramo de flores acompañado de una tarjeta con la frase: “Cuídate mucho, con cariño”.

Finalmente, el 11 de septiembre, su esposa habría recibido mensajes amenazantes enviados desde el propio número de Salcedo. En ellos, se advertía que “lo iba a llenar de plomo” y que “esas caserinas estaban destinadas para el denunciante”.

