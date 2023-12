Norman Lear, creador de algunas de la series más icónicas de la televisión, murió a los 101 años

Desde Chelsea Handler hasta Octavia Spencer y Wanda Sykes, las estrellas expresan su gratitud y recuerdos hacia el legendario creador de comedias televisivas.

Norman Lear, el legendario creador de icónicas comedias televisivas de los años 70 en Estados Unidos, ha fallecido a los 101 años, según anunció su familia en un comunicado. Lear fue el genio detrás de éxitos como All in the Family, Maude, Sanford and Son, One Day at a Time, The Jeffersons y Good Times, entre otras.

Antes de su prominente carrera televisiva, Lear fue nominado al Oscar por Mejor Guión en 1968 por la película Divorce American Style. Reconocido en el Salón de la Fama de la Academia de la Televisión de EE.UU., sus series fueron pioneras al abordar temas sociales cruciales, desde racismo, el aborto y la homosexualidad hasta la guerra de Vietnam, según resalta la revista Variety.

"Con profunda tristeza y amor anunciamos el fallecimiento de Norman Lear, nuestro amado esposo, padre y abuelo. Norman falleció pacíficamente el 5 de diciembre de 2023, rodeado de su familia mientras contábamos historias y cantamos canciones hasta el final", escribió su familia en redes sociales.



"Norman vivió una vida asombrada por el mundo que le rodea. Se maravillaba con su taza de café cada mañana, la forma del árbol fuera de su ventana y los sonidos de la hermosa música. Pero fueron las personas—aquellas que acababa de conocer y aquellas que conoció durante décadas— las que mantuvieron su mente y corazón jóvenes para siempre".

Hollywood se despide de Norman Lear

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el martes por causas naturales en su residencia en Los Ángeles, generó homenajes en las redes sociales. George Clooney expresó: "Es difícil pensar que, a los 101 años, c nos deja demasiado pronto", destacando su papel como defensor del mundo racional.

Jimmy Kimmel, humorista y figura televisiva, calificó la partida de Lear como "injusta", elogiando su valentía y moral. Figuras como John Leguizamo elogiaron su habilidad para contar historias y su impacto sanador a través de sus series. Otro actor, John Leguizamo, escribió que Lear era "un maestro en contar historias y un sanador con sus series. Era lo que todo el mundo del espectáculo debería aspirar a ser".

El actor y director Albert Brooks lo describió como "el más grande de los grandes", mientras que Rob Reiner, leyenda del mundo de la comedia y la televisión de las últimas décadas, lo recordó cómo su "segundo padre".

Otras personalidades del mundo del entretenimiento también expresaron sus condolencias por la partida de Norman Lear. la comediante Chelsea Handler compartió unas sentidas palabras: "El mejor. Qué vida". Las actrices Octavia Spencer y Wanda Sykes, con emotividad, recordaron a Lear. Spencer expresó su pesar con unos emoticones de corazones rotos, mientras que Sykes le dedicó unas conmovedoras palabras: "Descansa en paz, querido Norman. Gracias por abrir puertas, corazones y mentes".