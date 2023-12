Las 10 mejores series de televisión del 2023 según Indiewire

Varias de las series en la lista se encuentran en plataformas de streaming. La lista generó polémica. ¿Estás de acuerdo con ella?

El sitio web Indiewire presentó las 10 mejores series de televisión que estrenaron en este 2023. Las producciones, que ya se encuentran en distintas plataformas, fueron bien recibidas por el público y la crítica a lo largo de este año que va terminando.

Pese a la huelga de guionistas y luego de actores a la que estuvo sometida Hollywood por varios meses, las series emitidas este año fueron buenas y no desentonaron en el público. Te presentamos las 10 series en la lista de Indiewire.

10. I’m a Virgo (Prime Video)



El cineasta Boots Riley dirige esta serie de comedia de 7 episodios de menor a 40 minutos cada uno llamada I'm a Virgo. Su trama se centra en Cootie, un joven de 4 metros de altura que vive en Oakland, California. Al crecer escondido por su gran altura, experimentará las cosas buenas, malas y contradicciones del mundo por primera vez. Forjará amistades, encontrará el amor, se enfrentará a situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, un superhéroe real llamado "El Héroe".





9. Barry (HBO)

La cuarta y última temporada de Barry fue un buen cierre para la serie de comedia de HBO Max. En esta ocasión se trató sobre lo que sucedía con el protagonista luego de su arresto y cómo Cousineau, su antiguo mentor, es considerado un auténtico héroe. Pese al panorama pesimista, las cosas darán un giro sorprendente en los últimos capítulos.

8. I Think You Should Leave with Tim Robinson (Netflix)

Esta serie de comedia sketch fue creada por Tim Robinson y Zach Kanin, y estrenó su tercera temporada en este 2023. En esta peculiar producción, se invita a distintas celebridades para interactuar entre ellas y hacer lo posible para incomodarlas y que se marchen. La serie cuenta con todas sus temporadas en Netflix.

7. The Other Two (HBO)



La comedia The Other Two estrenó su tercera temporada en mayo y terminó de emitirse en junio mediante la plataforma HBO. La historia trata sobre cómo la vida de los hermanos millenials Cary y Brooke, se altera cuando Chase, su hermano de 13 años, se hace famoso repentinamente. Esta es otra serie más que se encuentra en la plataforma HBO.

6. Reservation Dogs (Star+ y Hulu)



La serie Reservation Dogs estrenó su tercera temporada en este 2023. En esta temporada se explora la historia de los ancianos de la comunidad y cómo los eventos y decisiones de su juventud los llevaron a sus vidas actuales. Se establecen paralelos entre los Rez Dogs y la vida que llevaron los mayores.

5. The Last of Us (HBO)

La serie The Last Of Us fue una de las más destacadas del año. Las expectativas estaban divididas, porque si bien el casting (Pedro Pascal, Bella Ramsey y Diego Luna) tuvo una buena aprobación, los videojuegos llevados a televisión o cine siempre han terminado desentonando. Sin embargo, la producción de HBO rompió con ese paradigma y recibió calificaciones altas por el público y la crítica. Asimismo, ya se renovó para una segunda temporada.

4. The Bear (FX/Star+)

La producción de FX, que ya se encuentra en Star+, The Bear ha recibido bastantes elogios por parte de la crítica. Esta serie, ya galardonada por los Emmy’s y Golden Globe, estrenó su segunda temporada este año y no desentonó en los seguidores. La interpretación de Jeremy Allen White es una de las más destacadas del año.

3. The Curse (Showtime y Paramount+)

La serie The Curse fue una de las últimas en estrenarse este año y, pese a eso, entró en el podio de Indiewire. La trama es una comedia que se centra en Whitney y Asher, una pareja de recién casados que luchan por llevar su visión de la vivienda ecológica a la pequeña comunidad de Española, Nuevo México. Sus esfuerzos se complican cuando un excéntrico productor de televisión ve una oportunidad en su historia. La comedia estrenada este año cuenta con cuatro episodios, suficientes como para terminarlo en un día.

2. Dead Ringers (Prime Video)

Dead Ringers es una miniserie de suspenso basada en la película del mismo nombre de 1988 del director David Cronenberg. La trama se centra en las ginecólogas gemelas Elliot y Beverly Mantle, quienes comparten un deseo de hacer lo necesario, incluso rompiendo las barreras de la ética médica, para desafiar prácticas anticuadas y traer la salud de la mujer al primer plano.

1. Succession (HBO)

Para nadie es una sorpresa que Succession esté ubicada en primer puesto. La serie de HBO tuvo un gran final con su última temporada que generó buenas impresiones en el púbico y la crítica. La historia de la familia Roy tuvo atrapada a la audiencia por 4 temporadas y será recordada por todos, hasta coniderada de las mejores series de la historia.