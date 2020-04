Jack Black participó en el festival “One World: Together At Home” | Fuente: Twitter

El actor y comediante Jack Black es uno de los artistas invitados al festival “One World: Together At Home”, en el que compartió con los cibernautas lo que hace durante la cuarentena.

Jack Black sugirió al público, que se conectó desde diversas partes del mundo, utilizar el tiempo en aislamiento para hacer ejercicios físicos, con lo que aprovechó para comparar su peso con la curva de contagiados del nuevo coronavirus.

Al inicio del clip, el artista de Hollywood saludó a sus fans y pidió que lo acompañen a “aplanar la curva”. Fiel a su estilo, Jack Black señaló su barriga y dijo: “esa curva", refiriéndose así a que deseaba reducir su peso.

Tras ello, el actor realizó una divertida rutina de ejercicios que incluía planchas, sentadillas, abdominales, saltos en una cama saltarina y mucho baile y diversión; mientras que los comentarios no se hicieron esperar.

El recordado actor de la cinta "Escuela de rock" y "Jumanji: en la selva" también se animó a entrar a la piscina de su casa para aprovechar el sol. Posteriormente, Jack Black salió de la alberca y se dirigió a la cocina, en la que decidió responder las curiosidades de sus fans.

Los seguidores de la transmisión de “One World: Together At Home” consideraron que el actor fue muy ingenioso con su escena y no dudaron en compartir imágenes del momento en Twitter.

#TogetherAtHome jack black haciendo ejercicio era todo lo que necesita y no sabia pic.twitter.com/svj8J3sOZ3 — Karen Soler 🥀🇨🇴 (@EndGameTheFight) April 18, 2020

Jack Black pasando la cuarentena me representa. #OneWorldTogetherAtHome pic.twitter.com/d3rLXMqwtu — ⚡Omar de la Tierra⚡ (@omardelatierra) April 18, 2020

El festival "One World: Together at Home" celebrará los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud y apoyará a la OMS en la lucha para poner fin al nuevo coronavirus.

Con Lady Gaga como curadora artística, el concierto virtual contará con destacadas apariciones y exclusivas presentaciones de: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder, entre otros.

La transmisión presentará entrevistas con expertos de la OMS, así como historias de los héroes trabajadores de la atención médica de primera línea de todo el mundo; su coraje y sacrificio son un recordatorio de la urgencia de este momento.