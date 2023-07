Cillian Murphy tras someterse a una dieta radical para su papel en 'Oppenheimer': "No lo recomiendo"

En Oppenheimer, Cillian Murphy se pone en la piel del científico creador de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer y, para lograr parecerse a él físicamente, tuvo que someterse a una radical dieta.

Para lograr la delgadez que requería el personaje, Cillian Murphy dejó de comer y así logró que sus pómulos estuvieran más marcados y la cavidad de los ojos más pronunciadas. “Te vuelves competitivo contigo mismo, al punto que deja de ser saludable. No lo recomiendo”, dijo el protagonista.

Si bien no reveló cuántos kilos perdió para el rodaje de Oppenheimer, su compañera de reparto, Emily Blunt, confesó que hacerlo pudo perjudicar su salud. “Él tenía un compromiso tan monumental. Y solo podía comer una almendra todos los días. Estaba tan demacrado”, confesó para el medio internacional Extra.

Por otro lado, Cillian Murphy aseguró que las grabaciones eran constantes y las distancias que tenía que recorrer de locación en locación no le permitía pensar en el hambre. La película no solo se rodó en Nuevo México, también en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, la Universidad de California, en Los Ángeles, y la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

“Es como si estuvieras en este maldito tren que solo está siendo bombardeado. Es bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y bang otra vez. Estaba corriendo en una energía loca y crucé un umbral en el que ya no me preocupaba por nada, ni siquiera la comida, pero era bueno porque el personaje era igual. Él nunca comía”, agregó para The Guardian. Según Cillian Muprhy, Oppenheimer subsistía solo con cigarrillos y martinis dobles, tal y como se muestra en la película.

'Oppenheimer', la nueva película de Christopher Nolan, relatará la creación de la bomba atómica y tiene como protagonista a Cillian Murphy que será Julius Robert Oppenheimer, el popular científico.Fuente: Universal

"Las personas salen devastadas después de ver Oppenheimer"

Después del gran éxito que tuvo con Tenet, Christopher Nolan volvió al cine con Oppenheimer, película que se estrenó el 20 de julio. Inspirado en el padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenherimer, esta cinta causó fuerte impresión en quienes ya la vieron, por lo que el director aseguró que todos tendrán sentimientos encontrados.

“Algunas personas salen de la película completamente devastadas. No pueden hablar”, dijo para Wired. “Quiero decir, hay un elemento de angustia que está en la historia y en las bases, pero el amor de los personajes, el amor en las relaciones es más fuerte de lo que nunca he hecho”.

Si bien Christopher Nolan está al frente de la dirección y también en parte del guion, se basó en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin Prometeo americano: el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, que ganó el premio Pulitzer en 2006.

Esta biografía cuenta como, al ser consciente del peligro que suponía la creación de la bomba atómica, el físico se arrepiente, se opone al desarrollo de este dispositivo con gran cantidad de energía explosiva y está en contra de la guerra nuclear.

“Es una experiencia intensa, porque es una historia intensa. Hace poco le mostré la película a un cineasta que dijo que es una especie de película de terror. No estoy en desacuerdo”, finalizó el director.