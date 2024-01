'La sociedad de la nieve' en los Oscar: las reacciones de los protagonistas a las nominaciones de la película

Después de que La sociedad de la nieve lograra dos nominaciones a los Oscar 2024, los protagonistas, el director y Netflix no pudieron ocultar su emoción al saber que tienen posibilidades de llevarse las tan ansiadas estatuillas doradas.

Producida por la plataforma, los actores Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt son parte de la película que narra las dificultades y dilemas profundos que enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluyendo la desgarradora realidad de la antropofagia, y destaca por la participación de los sobrevivientes del accidente en el proyecto.

El último martes que se reveló la lista de nominados a los Oscar 2024 y los artistas reaccionaron así en las redes sociales.

Así reaccionaron los protagonistas de La sociedad de la nieve

1. Juan Caruso (Álvaro Mangino)

El actor que le dio vida a Mangino, sobreviviente que no pertenecía al equipo de rugby, pero aceptó ir de viaje porque también irían sus amigos que vivían en el mismo barrio; compartió su emoción en X.

“Felices por la nominación a los Oscar para La sociedad de la nieve. Mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Es un reconocimiento al trabajo y la unión de 4 pueblos: el uruguayo, el español, el chileno y el argentino. Aguante Latinoamérica y aguante mi país”.

2. Enzo Vogrincic (Numa Tucartti)

El actor uruguayo compartió en sus redes la nominación de la película en los Oscar 2024 por lo que solo escribió: "Sin palabras. (Solo estas)" y adjuntó la canción I See the Sky, uno de los soundtracks oficiales de la cinta.

3. Andy Pruss (Roy Harley)

Pruss le dio vida a Harley, el sobreviviente que tuvo caminar hasta la cola del avión para intentar reparar la radio de alta frecuencia y fue el único que salió ileso del alud que sepultó a sus demás compañeros. “No lo puedo creer”, escribió.

4. Emanuel Praga (Carlos Roque)

Roque falleció a los 24 años el 29 de octubre de 1972 a causa del alud que sepultó el fuselaje del avión. El actor Emanuel Pragra se pronunció en su cuenta de Facebook: “El orgullo y la alegría es total. Que lindo reconocimiento a este esfuerzo colectivo. Gracias a todos por los mensajes de cariño y gracias por dejarnos contar esta historia".

5. J.A. Bayona

“Estamos muy agradecidos a la Academia de Hollywood por haber reconocido hoy a La sociedad de la nieve con dos maravillosas nominaciones. Estamos felices de poder contar esta historia que, a través del poder del cine, pretende mostrar cómo, en los peores momentos, podemos dar lo mejor de nosotros mismos”, escribió el director que además agradeció al equipo de la película conformado por manos chilenas, uruguayas, argentinas y, por supuesto, españolas.

6. Marías Recalt

Recalt da vida a Roberto Canessa y compartió el logro de la nominación en las historias de su Instagram, además de las felicitaciones que su hermano le hizo por llegar tan lejos en la industria fílmica.

7. Netflix

“Felicitaciones a todo el equipo detrás de La sociedad de la nieve del director J.A. Bayona por sus nominaciones en la 96 edición de los Premios de la Academia”, escribió la plataforma.

La sociedad de la nieve en los Oscar 2024

El cine español se destacó en el reciente anuncio de las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar, realizado el último martes. La película La sociedad de la nieve, del director Juan Antonio Bayona, fue reconocida con nominaciones en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La cinta relata la asombrosa hazaña de los 16 sobrevivientes del fatídico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a los miembros de un club de rugby hacia Chile, acompañados de seres queridos y cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino donde las condiciones de vida eran prácticamente inhumanas.

La sociedad de la nieve que marca la primera nominación de Bayona al codiciado Oscar 2024, se encuentra en competencia por mejor película internacional, junto a destacadas obras como la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The teachers lounge. Además, aspira al galardón por maquillaje y peluquería.