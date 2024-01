Oscar 2024: ¿qué dice la crítica peruana sobre las nominaciones a los premios de la Academia?

Tras el anuncio de los nominados a los Oscar 2024, el centro de atención se encuentra en la película Oppenheimer, que logró un total de 14 nominaciones, incluyendo categorías como mejor director, mejor película, mejor actor principal y mejor actriz de reparto. En ese sentido, la expectativa crece ante la posibilidad de que esta edición sea la ocasión en la que Christopher Nolan finalmente obtenga el ansiado reconocimiento.

Cabe recordar que el director de Oppenheimer ha estado en el radar de los Oscar en otras ocasiones. Desde su nominación en 2002 por Memento hasta sus participaciones en Inception (2011) y Dunkerque (2018), el director ha buscado el galardón en categorías como mejor guion original, mejor película y mejor director, sin embargo, hasta ahora, ha salido de la ceremonia con las manos vacías.

Muy cerca está Poor Things, la película de Yorgos Lanthimos que se posiciona en segundo lugar con un total de 12 nominaciones. Esta película, protagonizada por Emma Stone, narra la historia de una mujer devuelta a la vida por un científico excéntrico. Stone, quien ha sido galardonada en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, podría sumar a su colección un segundo Oscar como mejor actriz principal.

Pasando a la categoría de mejor actor principal, el favorito es Cillian Murphy por su papel en Oppenheimer, donde encarnó al "padre de la bomba atómica". El intérprete se convirtió en el ganador de los Globos de Oro y es probable que vuelva a repetir el plato en los premios de la Academia.

Por su parte, el fenómeno comercial Barbie tuvo que conformarse con ocho nominaciones, excluyendo a de Greta Gerwig en la categoría mejor directora y a Margot Robbie en el apartado mejor actriz principal.



¿Qué opina la crítica peruana sobre las nominaciones a los Oscar 2024?

Los grandes ignorados por la Academia

La historiadora y crítica de cine Alejandra Bernedo celebró la presencia de la cinta de habla no inglesa Anatomy of a Fall en la categoría de mejor película. Además, destacó la justa nominación de la producción chilena La Memoria Infinita, de Maite Alberdi, como mejor documental, abriendo paso al cine latinoamericano.

"Francia no la eligió (a Anatomy of a Fall) como su representante de cara a los Oscar, pero sus cualidades son tan grandes y la repercusión que tuvo fue tan buena que alcanzó un lugar merecido. También es resaltante que tres de las diez nominadas en la categoría mejor película son dirigidas por mujeres de diversas herencias culturales. Y es de celebrar, por supuesto, que La Memoria Infinita haya sido nominada; el cine latinoamericano, a pesar de tener anualmente muchas obras de alta calidad y profundidad, aún no ha tenido cabida en el medio cinematográfico de habla inglesa o norteamericano", señala.

Entre otras predicciones, Bernedo señala que la categoría de mejor actriz principal será muy reñida entre Lily Gladstone y Emma Stone: "La victoria de Gladstone sería histórica para las naciones indígenas en Estados Unidos, pues es la primera mujer indígena norteamericana en ser nominada para ese galardón, y lo hace interpretando a una mujer que pertenece a la historia de la resistencia por los derechos indígenas".

La crítica apunta a Robert Downey Jr. como probable ganador en la categoría mejor actor de reparto por Oppenheimer y predice el triunfo de Da'Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto por The Holdovers. "En cuanto al premio a mejor película internacional, el premio puede estar entre The Zone of Interest y La Sociedad de la Nieve. Ambas tienen el estilo fílmico que impacta en Hollywood y abordan temas de interés para esa industria y para el contexto actual".

Bernedo lamentó la ausencia de Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki, una película elogiada por su sensibilidad y estilo particular. Además, mencionó varias películas que, a pesar de no haber llegado a la terna final, merecen más atención, como All of Us Strangers, The Iron Claw, Memory, Ferrari, Retratos Fantasmas (Brasil), Los Colonos (Chile) y Los Delincuentes (Argentina).

Por otro lado, dijo que las interpretaciones de Charles Melton en May December, Greta Lee en Past Lives y Vanessa Kirby en Napoleon merecían también más atención por parte de los miembros de la Academia.

"Charles Melton es una revelación de la actuación que fue totalmente ignorado. Vanessa Kirby es quizás la mejor del elenco de Napoleón. Greta Lee es una de las favoritas de la crítica, con toda justicia. Películas como The Color Purple y The Iron Claw tienen muy buenos elencos que merecen más atención", opina.

Las sorpresas de las nominaciones a los Oscar 2024

Juan Carlos Ugarelli, crítico de cine del blog Las Horas Rojas y co-conductor de Cinestesia el podcast, también compartió sus impresiones con RPP sobre las nominaciones a los Oscar 2024, destacando tendencias notables y ofreciendo predicciones para algunas de las categorías clave.

Según el experto, las nominaciones de este año reflejan dos grandes tendencias en la industria cinematográfica. Por un lado, están las exitosas películas de taquilla, como Barbie, y por otro, las aclamadas por la crítica y los festivales de cine, como Killers of the Flower Moon, Poor Things y Anatomy of a Fall.

"En el medio de ambas tendencias, se encuentra Oppenheimer, que fue un gran éxito de taquilla y, al mismo tiempo, tuvo excelentes comentarios de la crítica especializada. Se trata de un grupo de nominadas con un nivel más alto que el de otros años", señala.

Ugarelli predice que Oppenheimer podría ser la gran ganadora en categorías importantes, como mejor película, mejor dirección (Christopher Nolan) y mejor actor secundario (Robert Downey Jr.).

En las categorías de mejor actor, el crítico destaca la competencia entre Cillian Murphy de Oppenheimer y Paul Giamatti de The Holdovers, mientras que Emma Stone de Poor Things lidera como favorita a mejor actriz. También destaca a Da'Vine Joy Randolph de The Holdovers como ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria. "En mejor película internacional, la inglesa The Zone of Interest parte como la favorita, pues también está nominada como mejor película del año".

Juan Carlos Ugarelli lamentó la ausencia de la comedia finlandesa Hojas de otoño y el drama mexicano Tótem en la categoría de mejor película internacional, destacando su recorrido significativo en festivales importantes. También menciona actores y actrices que, según él, merecían mayor reconocimiento, como Franz Rogowski por Pasajes, Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon y Alma Pöysti por Hojas de Otoño.

El crítico destaca tres sorpresas principales en las nominaciones a los Oscar 2024: "para mí, han sido las menciones de America Ferrera en mejor actriz de reparto por Barbie, Yo capitán en mejor película internacional y Robot Dreams en mejor película animada. También ha sido sorpresiva la ausencia de Greta Gerwig y Alexander Payne en mejor dirección, pero ha sido un año muy competitivo para esa categoría".

"Podría ser la noche de Christopher Nolan"

Hugo Lezama, crítico y creador del canal de YouTube Cinesmero, sugiere a Robert Downey Jr. como ganador en la categoría de mejor actor de reparto, refiriéndose a su destacado desempeño Oppenheimer, ya evidenciado en los Globos de Oro.

"Una pena por Robert De Niro, que ya tiene un Oscar como actor de reparto por El Padrino II. Si los Oscar fueran divertidos, se lo deberían dar a Ryan Gosling por su papel de Ken en Barbie, lo digo sin haber visto a Mark Ruffalo en Poor Things, porque Barbie es la película de Ryan Gosling, él fue lo mejor de la película".

Por otro lado, Lezama destaca a Cillian Murphy por su actuación en Oppenheimer y a Paul Giamatti por su papel en The Holdovers como los favoritos en la categoría de mejor actor principal; aunque admite su deseo de que Giamatti sea reconocido.

"Siento que es la hora de Giamatti, creo que se lo merece; además de su buen papel, se lo merece como una reverencia a su carrera, Pero probablemente el premio vaya para Murphy".

El crítico lamentó la ausencia de Margot Robbie en la lista de nominadas y sugiere que Emma Stone, por su participación en Poor Things, podría llevarse el premio en la categoría de mejor actriz principal. También elogió la actuación de Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon, resaltando su impresionante papel.

Lezama también cuestionó la decisión de la Academia al no incluir a Greta Gerwig en la categoría de mejor director por Barbie. "Siento que la decisión del colocar a Jonathan Glazer (The Zone of Interest) o poner a Justine Triet (Anatomy of a Fall) por encima de la directora de Barbie, es una decisión 'hecha con el dedo meñique' (polémica), creo que Greta, por la relevancia de Barbie, debió ocupar uno de esos dos lugares. Creo que ella debió esbozar algún acercamiento más fuerte a esta nominación".

El crítico concluye que Oppenheimer se perfila como la favorita para ganar en la categoría de mejor película. "Podría ser la gran noche de Christopher Nolan, su primera gran noche en los Oscar". No obstante, señala que la Academia podría sorprender al premiar a Anatomy of a Fall o Poor Things.