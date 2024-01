"No todos ganan y no obtienes todo lo que quieres": Whoopi Goldberg sobre desaires en los Oscar por 'Barbie'

Los Oscar 2024 están en medio de una controversia después de que las celebridades celebraran la nominación de Ryan Gosling a mejor actor de reparto por Barbie, pero no aceptan que Margot Robbie y Greta Gerwig no hayan sido consideradas por la Academia.

La premiación ha sido catalogada como machista, sin embargo, Whoopi Goldberg –ganadora de un galardón y miembro del consejo de la Academia- compartió su opinión sobre lo dicho por sus colegas:

“No (siempre) consigues todo lo que quieres. No hay desaires. Eso es lo que hay que tener en cuenta: no todo el mundo recibe un premio, y es subjetivo. Las películas son subjetivas”, dijo la recordada protagonista de Cambio de hábito en el programa The View, transmitido por Entertainment Weekly.

Asimismo, Whoopi Goldberg dejó en claro que no existe algún tipo de complot contra Margot Robbie ni con Greta Gerwig. Además, como todos los años, fueron los miembros de los Oscar quienes seleccionaron a los nominados, por ende, “las películas que te gustan a ti pueden no gustar a la gente que vota”.

“No son las élites, es toda la familia de La Academia la que vota por las nominaciones. Todos votamos, pero no se consigue todo lo que se desea”, aseguró la artista. Como se recuerda, cuando la actriz y la directora fueron consideradas en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, creció la expectativa en los Oscar 2024, por ello fue sorpresa su exclusión en esta gala.

"No hay Barbie sin Ken"

Ryan Gosling no desaprovechó la oportunidad para referirse a la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de Mejor Dirección y Mejor actriz en los Oscar 2024 asegurando que fueron parte importante del filme.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, dijo en un comunicado difundido por Variety.

“Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, agregó.

¿Qué dijo America Ferrera sobre Barbie?

Al debate también se unió América Ferrera, nominada al Oscar 2024 a mejor actriz de reparto por su participación en la película sobre la famosa muñeca de Mattel. A pesar de su sorpresa por el reconocimiento a su trabajo, la intérprete expresó su decepción por la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en la lista de nominados a actriz y dirección, respectivamente.

"Greta hizo prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista. (...) Me encantaría ver aún más películas dirigidas por mujeres en la lista y que se reconozca a más directoras por hacer el mejor cine del año", dijo a Variety.

