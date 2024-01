"Se merecen todo": Simu Liu se pronuncia por la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en el Oscar 2024

La controversia en torno a las nominaciones al Oscar 2024 de la película Barbie continúa escalando. Después de que Ryan Gosling y America Ferrera expresaran su descontento por la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de dirección y actriz, respectivamente, Simu Liu también alzó la voz a través de las redes sociales afirmando: "Se merecen todo. Son excepcionales".

Tras el anuncio de los nominados a los premios de la Academia de Hollywood, el público notó la ausencia de Gerwig y Robbie en las categorías mencionadas, a pesar de haber sido consideradas en otras premiaciones como los Globos de Oro 2024, donde la película ganó en la recién estrenada categoría a logro cinematográfico y de taquilla.

Liu, quien interpretó a uno de los Ken en la película dirigida por Gerwig, compartió su perspectiva, señalando que su participación en el proyecto le proporcionó una visión única de los desafíos que enfrentaron Gerwig y Robbie para llevar a cabo Barbie. Estas declaraciones se suman a una ola de críticas, en la que figuran también comentarios desfavorables de Gosling y Ferrera.

¿Qué dijo Simu Liu sobre la controversia de Barbie?

"Estar involucrado de alguna manera me brindó una ventana para comprender cuán difícil tuvieron que luchar Greta y Margot para que se hiciera la película de Barbie, y con qué perfección la llevaron a cabo", escribió Liu en X (antes Twitter). "Juntas iniciaron un movimiento, conmovieron al mundo y revitalizaron el cine. Se merecen todo. Son todo", concluyó.

A pesar de la controversia, Barbie, la película inspirada en la muñeca de Mattel, ha logrado obtener un total de ocho nominaciones a los premios Oscar 2024, incluyendo las categorías a mejor película y actuaciones de reparto, por los papeles de Ryan Gosling y America Ferrera. También compite por guión adaptado, producción, vestuario y las canciones What Was I Made For? y I’m Just Ken.

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre Barbie?

A pesar de expresar su agradecimiento por la reciente nominación al Oscar 2024 por su papel en Barbie, Ryan Gosling no dejó pasar la oportunidad para abordar la notable ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de mejor dirección y mejor actriz, respectivamente, en los premios de la Academia de Hollywood.

En un comunicado compartido en redes sociales, Gosling afirmó: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valentía y genialidad".

¿Qué dijo America Ferrera sobre Barbie?

Al debate también se unió América Ferrera, nominada al Oscar 2024 a mejor actriz de reparto por su participación en la película sobre la famosa muñeca de Mattel. A pesar de su sorpresa por el reconocimiento a su trabajo, la intérprete expresó su decepción por la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en la lista de nominados a actriz y dirección, respectivamente.

"Greta hizo prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista. (...) Me encantaría ver aún más películas dirigidas por mujeres en la lista y que se reconozca a más directoras por hacer el mejor cine del año", dijo a Variety.

"Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Una de las cosas que tiene Margot es lo fácil que hace que parezca todo. Tal vez la gente se dejó engañar pensando que el trabajo parece fácil, pero Margot hace magia, y fue uno de los honores de mi carrera presenciar la increíble actuación que hizo. Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, es una maestra", agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis