Karla Sofía Gascón quedó fuera de la campaña de promoción de 'Emilia Pérez' para los Oscar 2025

Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a mejor actriz por su trabajo en Emilia Pérez, estará ausente de los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles en una semana clave para la decisión de los académicos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos.



Según informa el medio especializado The Hollywood Reporter, la actriz "está siendo eliminada de la campaña de los Oscar de Emilia Pérez", tras la polémica por una serie de antiguas publicaciones en su cuenta de X de contenido racista y políticamente muy incorrectos.



Entre los actos a los que no asistirá Gascón está la gala de los Critics Choice Awards, que se celebrará este viernes y a la que tenía previsto ir junto a parte del equipo del filme, dirigido por el francés Jacques Audiard y que protagoniza junto a Zoe Saldaña y Selena Gómez.



Tampoco formará parte de la representación del filme en el almuerzo de los premios AFI (American Film Institute) de este jueves ni en los premios de los productores (PGA Awards) que se celebrarán el sábado.



¿Karla Sofía Gascón estará en los Oscar 2025?

Aunque la ausencia de Karla Sofía Gascón en los actos de esta semana sí está confirmada, no hay información oficial desde Netflix sobre su eliminación de la campaña de los Oscar ni sobre su presencia en eventos importantes como los BAFTA, que se celebrarán el 16 de febrero.



La plataforma ha publicado hoy mismo un artículo en Tudum -la web para sus abonados- en la que habla de sus películas nominadas y en la que aparece en lugar destacado Emilia Pérez, acompañada por la imagen de Gascón y Saldaña.



La presencia de la actriz en España podría hacer que la actriz viajara a Granada a los Premios Goya, donde Emilia Pérez opta al premio a mejor película europea.



En un principio no estaba previsto que estuviera en los Goya, pero ahora su equipo está estudiando la posibilidad de que vaya, según han señalado a EFE varias fuentes. Aunque, a día de hoy, su nombre no está entre los confirmados por la Academia de cine español.

Karla Sofía Gascón y todo el elenco femenino del filme se llevaron el premio de mejor actriz del pasado Festival de Cannes, donde comenzó la carrera internacional de Emilia Pérez y el ascenso fulgurante de la actriz española, desconocida hasta ese momento y con una carrera centrada en México.



Desde entonces ha sido nominada a multitud de premios que aún no se han fallado, como los BAFTA del cine británico, los César del cine francés o los Critics Choice Awards.



Optó al Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical, que perdió frente a Demi Moore (La sustancia), con la que volverá a enfrentarse en los Oscar.



Aunque los medios especializados de Estados Unidos también han hablado de la posibilidad de que la Academia de Hollywood se plantee eliminarla debido a una polémica anterior a la de los tuits, la provocada por sus declaraciones contra el equipo de la brasileña Fernanda Torres, a quienes acusó que hablar mal de ella y de Emilia Pérez.



Torres sí ganó el Globo de Oro, en la categoría de drama por el filme Ainda Estou Aqui (Aún estoy aquí), de Walter Salles, que también está nominado a mejor película y a mejor película internacional, al igual que Emilia Pérez.



Completan las nominadas al Oscar a mejor actriz Mikey Madison, por Anora, y Cynthia Erivo, por Wicked.



En la única entrevista que ha dado la actriz española tras la polémica de los tuits, a la CNN en español, Gascón ofreció disculpas por sus tuits -la mayoría falsos, según digo- y afirmó: "Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme".

