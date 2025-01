"Gente que trabaja con Fernanda Torres hablan mal de mí y de Emilia Pérez", afirma Karla Sofía Gascón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón aseguró que gente que trabaja con Fernanda Torres, actriz brasileña nominada al Oscar, viene “hablando mal” de ella y de Emilia Pérez, película que protagoniza y que le permitió ser la primera mujer transgénero en ser considerada en la categoría de Mejor actriz en la edición 97 de la Academia.

Fue en una entrevista con Folha de São Paulo de Brasil, que Karla Sofía Gascón primero resaltó a Fernanda Torres, quien se convirtió en la segunda brasileña en ser nominada al Oscar después de su madre Fernando Montenegro, icónica actriz nominada en 1999 con el clásico drama familiar Estación Central de Brasil.

“Personalmente, creo que Fernanda Torres es una mujer maravillosa, aparte de una actriz increíble que se merece todo el reconocimiento en este mundo”, comenzó diciendo Gascón, quien interpreta al narcotraficante Juan 'Manitas' Del Monte y a Emilia Pérez.

En ese sentido, mencionó que no pudo ver la película I'm Still Here, o Aun estoy aquí, donde actúa Fernanda Torres.

“Seguro que (Fernanda Torres) ha hecho un trabajo excelente. Yo no vi su película, lo siento, porque no he tenido tiempo de ver ningún trabajo de nadie en esta promoción de la película y creo que es una mujer que se merece cualquier tipo de reconocimiento en este mundo”, sostuvo.

Karla Sofía Gascón sostuvo que hay gente que busca desprestigiar a Emilia Pérez. | Fuente: @emiliaperezfilm

Karla Sofía Gascón: “No vi a nadie hablar mal de Fernanda Torres”

Karla Sofía Gascón afirmó estar “alegre” por el Globo de Oro obtenido por Fernanda Torres. No obstante, consideró que los premios “no son una competencia”. “Me alegro mucho por su Globo de Oro. Esto no es una competencia. Esto se define porque hay unas personas que les gusta más tu trabajo que a otras y punto. Si gana ella, estupendo. Si gano yo, igual”, explicó.

A pesar de resaltar la actuación de Torres, la artista española deslizó que hay grupos que trabajan en redes sociales a favor de ella y en contra de su trabajo en Emilia Pérez.

“Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando desmeritar el trabajo de otras como es el mío o el de la película (Emilia Pérez) porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona, no necesitas desacreditar el de los demás”, señaló.

Por último, aseguró que nunca vio a nadie hablar mal de Fernanda Torres, pero aseguró que hay gente que trabaja con la brasileña que habla mal de ella y del largometraje Emilia Pérez.

“Yo en ningún momento he visto a alguien hablar mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres, pero en cambio yo sí veo muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Eso habla mal de ellos y de la película de ellos, que de la mía”, expresó.

Fernanda Torres fue nominada al Oscar por su actuación en la película Aún estoy aquí.Fuente: Arte France Cinéma

¿En qué categorías fue nominada Emilia Pérez en los Oscar 2025?

Emilia Pérez hizo historia con 13 nominaciones en los Oscar 2025. El filme francés se convirtió en la película de habla no inglesa en estar en más categorías en los premios superando a Roma (2018), de Alfonso Cuarón.

De igual manera, su protagonista Karla Sofía Gascón es la primersa actriz tans en ser nominada por la Academia. A continuación, veremos todas las nominaciones de Emilia Pérez al galardón más importante del cine.

Mejor película

Mejor director, Jacques Audiard

Mejor actriz, Karla Sofía Gascón

Mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña

Mejor banda sonora

Mejor canción original (2), 'El Mal' y 'Mi Camino'

Mejor maquillaje

Mejor guion adaptado

Mejor película internacional

Mejor edición

Mejor sonido

Mejor fotografía

