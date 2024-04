"No pongan palabras en mi boca": Billie Eilish aclara supuestas críticas a Taylor Swift

Billie Eilish no se quedó callada y respondió a las críticas que se vertieron en redes sociales contra ella por, supuestamente, cuestionar a Taylor Swift en un artículo publicado por Billboard el último jueves 28 de marzo. ¿Qué dijo en Billboard? Resulta que la cantante se mostró en desacuerdo con la práctica que hacen “algunos artistas” de fomentar la sobreproducción de vinilos para solo “ganar dinero” sin importarles la contaminación que hacen en el medio ambiente.

Dicho comentario no fue bien tomado por fans de Taylor Swift que criticaron a Billie Eilish por hacerle “un posible ataque” al ídolo pop que viene promocionando diversos discos de estudio que forman parte de su nuevo álbum ‘The Tortured Poets Department’ que se estrenará el próximo 21 de abril.

Ahora, Billie Eilish utilizó su cuenta de Instagram aclarando que no se dirigió a ningún artista en particular y exhortó a los usuarios y fans de los cantantes que puedan sentirse aludidos a que “no pongan palabras en su boca”.

“Bien, sería maravilloso si la gente dejara de poner palabras en mi boca y realmente leyera lo que dije en ese artículo de Billboard. No estaba hablando de nadie, estos son problemas sistémicos que afectan a toda la industria”, señaló la ganadora de dos premios Oscar en un comunicado.

Seguidamente, añadió: “Cuando se trata de variantes, ¡muchos artistas las lanzan, incluido yo! Lo cual digo claramente en el artículo. La crisis climática es ahora y se trata de que todos seamos parte del problema y tratemos de hacerlo mejor, por Dios”.

Billie Eilish difunde comunicado en Instagram ante críticas por artículo en Billboard.Fuente: Instagram (billieeilish)

Billie Eilish cuestionó la sobreproducción de vinilos en la música

Billie Eilish criticó la sobreproducción de variantes de vinilos para impulsar las ventas de álbumes en la industria musical. "No puedo expresar el despilfarro que supone. Lo tenemos delante de nuestras narices y la gente se sale con la suya a todas luces", sostuvo en Billboard.

En ese sentido, criticó a algunos de los artistas más destacados de la industria por fomentar la compra repetida de su música mediante la creación de numerosas variantes de un mismo álbum.

"Algunos de los artistas más importantes del mundo hacen 40 vinilos diferentes con una cosa única, para que sigas comprando más (...) Es tan derrochador, y me irrita que todavía estemos en un punto en el que te importan tanto tus números y te importa tanto ganar dinero", manifestó la cantante de 22 años.

Billie Eilish ganó su segundo Oscar con tema 'What Was I Made For?’

Billie Eilish ganó su segundo Oscar por 'What Was I Made For?', tema incluido en la taquillera película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

La canción fue compuesta por la propia cantante estadounidense Billie Eilish y contó con la colaboración de su hermano, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.

Esta nueva estatuilla la consagra como la artista más joven (22 años) en recibir el prestigioso galardón. Como se recuerda, junto a su hermano Finneas, también fueron ganadores en 2022 por su canción 'No Time to Die' para la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

