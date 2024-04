"Mis hijos odiaron 'Barbie', les pareció castrante y estoy de acuerdo", señaló Shakira

Shakira contó que no le gustó Barbie. En una reciente entrevista dada a la revista de belleza femenina Alllure, la cantante colombiana de 47 años dijo no coincidir con el mensaje feminista de la película más taquillera del 2023. Asimismo, mencionó que el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling tampoco fue del agrado de sus dos hijos Milan, de 11 años y Sasha, de 9.

"Mis hijos odiaron la película (Barbie). Les pareció castrante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres", manifestó la artista, quien viene promocionando su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'.

“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, sostuvo Shakira, afianzando su crítica a la película de Mattel que superó los 1,400 millones de dólares en taquilla en cines el año pasado.

En ese sentido, Shakira señaló que dentro de su labor en la música cree "haberles dado a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que puedan hacerlo todo sin perder su esencia y feminidad".

"Los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse", añadió la intérprete de ‘Acróstico’, quien aparecerá en la portada de Allure este mes de abril.

'Barbie' fue la película más taquillera del 2023 con más de 1,400 millones de dólares en taquilla. | Fuente: Warner Bros

Shakira habló del empoderamiento de la mujer en su música

Shakira se refirió al mensaje de empoderamiento de la mujer que intenta plasmar en sus canciones con el fin de que ya no repriman sus sentimientos y puedan expresar su dolor como cualquier persona.

"En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora nadie nos controlará. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas", sostuvo.

En otro momento, puntualizó que se valió de sus sensualidad y atributos físicos para poder transmitir sus sentimientos con el fin de plasmar sus emociones. "Me sentí sexy y usé esa sensualidad cruda muchas veces en el escenario como una forma de expresarme. Pero creo que confío en otras aptitudes más que sólo en la belleza", acotó.

Shakira se sinceró sobre su soltería: "Es bueno no tener marido"

En una entrevista anterior a Apple Music, Shakira reflexionó sobre su vida familiar y aseguró que no necesita un compañero para salir adelante con sus hijos, al contrario, se siente mejor estando soltera.

"Hubo momentos que no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido, porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal", confesó.

Además, la barranquillera dejó en claro que su separación con Gerard Piqué le ha traído cosas buenas a su vida: "A veces no me voy a dormir hasta que es su hora de acostarse. Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos y acostarlos, luego ya me desmayo (ir a dormir). Es la primera vez que tengo realmente que hacer frente a tanto como madre soltera", mencionó.

