Danna García volvió a su hogar luego de dar negativo a su última prueba de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Danna García

En marzo, Danna García reveló a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus. Desde entonces, la colombiana mantuvo informados a sus seguidores sobre el proceso de su enfermedad: desde sus síntomas hasta sus mudanzas.

Sin embargo, tras dar más de tres veces positivo a la prueba de la COVID-19, la actriz de “Pasión de gavilanes” finalmente dio negativo al examen de descarte del virus y este 29 de mayo pudo volver a su hogar, donde se reencontró con su pequeño hijo.

Mediante su cuenta de Facebook, García quiso mostrar este momento especial. “GRACIAS. Mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia”, dijo la intérprete en la leyenda del videoclip en el que puede apreciarse su conmovedor encuentro.

“Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante. Por eso, hoy les abro mi corazón para compartirles este momento”, escribió Danna García y, seguidamente, se mostró agradecida con sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo durante el transcurso de esta enfermedad.

“Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante”, reconoció la actriz de 42 años. “Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo. Estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones”, agregó.

SE AMISTA CON SUS COMPAÑEROS

La actriz Danna García generó polémica en las redes sociales luego de que asegurara que se “sentía sola” cuando estaba grabando la novela “Pasión de gavilanes”; sin embargo, hace unos días todos se reencontraron por medio de la tecnología y su conversación fue muy cálida.

La colombiana aseguró que no hay problemas entre ellos y están mejor que nunca: “Nos ha unido esta crisis yo siento porque desde que yo me enfermé y contacté con ellos a través de un mensaje la respuesta ha sido muy linda”, confesó.

Además, comentó que se han estado mandando mensajes a cada momento y se han preocupado por su salud: “Nos hemos escrito mensajes internamente especiales. Natasha si tú me ves yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho”.

Por otro lado, Danna García se emocionó al confesar que ahora el elenco de “Pasión de gavilanes” tiene un chat de WhatsApp.

“Y sí tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros, creo que el único que no está en el chat es Mich [Michel Brown], no sé por qué, y Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije ‘claro, cómo no me van a unir al chat’, entonces ahí estamos juntos en el chat”, concluyó la actriz.