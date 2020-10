Giovanni Suárez, 'Benito' en "Pasión de Gavilanes", ingresa a UCI tras contraer la COVID-19. | Fuente: Facebook

Así como Danna García, protagonista de “Pasión de Gavilanes”, confirmó que tuvo COVID-19 durante un tiempo y también pasó por recaídas, uno de sus compañeros de reparto Giovanni Suárez, quien hizo el papel de ‘Benito’ en la ficción, también contrajo el virus y se encuentra grave.

El actor se grabó en la clínica comentando que su estado de salud se ha complicado y que ingresará a la Unidad de Cuidados Intensivos por lo que pidió a sus seguidores que recen para que mejore:

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, se le escucha decir.

Muchos de sus compañeros que trabajaron con él en “Pasión de Gavilanes” como Kristina Lilley, quien se puso en la piel de Gabriela Elizondo, le envió un mensaje de aliento en su publicación: “Mucha fortaleza. Te mando toda la energía de sanación y abrazos”, escribió la actriz.

EL CONTAGIO DE DANNA GARCÍA

La actriz colombiana confesó a través de unas 'stories' en su cuenta de Instagram las terribles secuelas que le ha dejado la COVID-19.

“Los efectos secundarios de lo que yo he tenido han sido devastadores para mí, en el sentido de que muchas cosas han pasado a nivel salud y a nivel físico que estoy tratando de sobrellevar”, indicó la colombiana.

Para García, aun después de dar negativo a la tercera prueba de descarte del virus, algunos síntomas continúan aquejándola. “Caída de pelo, retención de líquidos… ¿Umbral del dolor? Sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes”, señaló.

Y, seguidamente, detalló que, tras estar tanto tiempo sentada, ha ganado peso. “El tema respiratorio, de vez en cuando todavía me siento a veces que me falta un poco de aire; resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular”, añadió.

