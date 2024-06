¿'Pasión de gavilanes' es machista? Zharick León repasa los estereotipos con los que se retrató a la mujer en la novela

La novela colombiana Pasión de gavilanes (disponible en Netflix) fue muy famosa en los 2000, ya que su trama trataba de tres hermanos que se ven envueltos en una serie de complicaciones amorosas y conflictos familiares que ponen en peligro su misión de venganza. La telenovela es una mezcla de romance, drama, intriga y acción; con giros inesperados y una narrativa emocionante que mantuvo a los espectadores cautivados durante su emisión.

Sin embargo, una de las protagonistas, Zharick León -que interpretó a Rosario Montes, interés amoroso de Franco Reyes- hizo un breve repaso de su carrera, en el que resaltó los estereotipos con los que se ha retratado a las mujeres en las producciones y algunos secretos de sus papeles haciendo de 'mala'.

La actriz severó que en las novelas como Pasión de gavilanes "se ve el reflejo de la sociedad" y del machismo imperante, aunque destaca el "cambio" que se ha hecho en la industria para dejar atrás los estereotipos de las mujeres. “Claramente en Pasión de gavilanes podemos ver ese reflejo de ese momento que estamos viviendo como sociedad, se puede ver también ese machismo”, opinó la colombiana en el reciente episodio del pódcast Sin Sostén.

¿Cómo se sintió durante la grabación? “Era superincómodo para mí, pararme con una faldita de cuatro dedos y con un topcito en una barra (...) para mí era una tortura", sostuvo. Además, contó que, en un episodio de una novela -no especificó cuál-, cuando hubo la escena de un beso, sintió que su contraparte la "tocaba más de la cuenta". "Me metía la lengua, en una escena de una novela, eso no es necesario, hay técnicas", indicó.

Zharick León interpretó el papel de Rosario Montes en "Pasión de gavilanes". Fuente: @zharickleonactriz

¿Qué personaje interpretó Zharick León en Pasión de gavilanes?

La actriz interpretó el papel de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes. Rosario es una de las protagonistas y era la cantante principal en el bar Alcalá, donde siempre interpretaba el tema ¿Quién es ese hombre? En la novela colombiana, León era el interés amoroso de Franco Reyes (Michel Brown).

Con este personaje alcanzó el reconocimiento internacional y estuvo en giras de conciertos por América Latina y Europa, para presentar la banda sonora de la telenovela, a pesar de que ella no es cantante profesional.

¿En qué otras novelas participó Zharick León después de Pasión de gavilanes?

Tras el éxito que significó “Pasión de gavilanes”, la modelo colombiana tuvo la oportunidad de participar de distintas telenovelas. A continuación, algunas de las producciones de la actriz.

1. Las Juanas (2004)

Interpretó a Sor Teresa en esta adaptación colombiana de la novela clásica "Las Juanas" de Emilio Salgari.

2. La Saga, Negocio de Familia (2004)

En esta serie colombiana, interpretó el papel de Valentina.

3. La Tormenta (2005)

En esta telenovela, Zharick León interpretó a Marina Vélez.

4. Doña Bella (2010)

En esta producción venezolana-colombiana, interpretó el papel de Bella Ferrer.

5. La Hija del Mariachi (2006)

Aunque no fue una de las protagonistas, tuvo una participación especial en esta exitosa telenovela colombiana, donde interpretó a Silvana.

Podcast recomendado “Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más. Leer más Entendí esa referencia | podcast EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming