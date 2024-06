Una nueva vida: Natalia Salas cuenta qué hizo después de vencer el cáncer y cuáles son sus nuevos proyectos

El 29 de agosto de 2022, Natalia Salas recibió de su médico el angustiante diagnóstico de cáncer de mama. "Lloré un día y medio", dijo la actriz en el programa Así Somos de RPP. Este noticia marcó el inicio de un arduo camino de recuperación que incluyó una mastectomía y agotadoras sesiones de radioterapia y quimioterapia.

Natalia explicó que la operación eliminó el problema principal en su cuerpo, pero había que evitar una recaída para evitar complicaciones. "Todo lo que recibí después, como la radio, la quimio y estar inducida a la menopausia, fueron barreras para evitar que el cáncer reapareciera", comentó.

A casi dos años de ese difícil episodio, Natalia disfruta de una nueva vida junto a su hijo y su esposo, quienes también fueron pilares esenciales en su recuperación.

"Definitivamente han sido mi empuje, mi fuerza y mi motor para sacar garras debajo de la piedra y luchar para salir adelante. Cuando me diagnosticaron de cáncer mi hijo tenía un año y ocho meses; yo no lo había traído para no verlo crecer...", comentó, destacando que estaba decidida a luchar contra la enfermedad.

A pesar del tratamiento, Natalia no dejó de lado las actividades que alimentaban su espíritu. "Después de la primera quimio, me fui a Miami para grabar mi primera canción con Jessica Sarango. Cada quimio, algo se me ocurría, viajé mucho, incluso pensé en hacer mi blog de turismo oncológico", dijo entre risas.

¿Qué hizo Natalia Salas después de vencer el cáncer?

Su alegría de superar el cáncer fue celebrada con una gran fiesta. Natalia Salas bailó y cantó para darle la bienvenida a su nueva vida.

"Invité a más de 60 personas, hicimos karaoke y juergueamos hasta las cuatro de la mañana. Todo el mundo fue a mi casa a celebrar mi vida, fue como una boda", recordó con entusiasmo.

Durante su recuperación, la actriz recordó que hizo un pedido especial a sus allegados.

"Les pedí que me llenaran de buena energía, de buena vibra y de buenas noticias. No necesitaba caras lúgubres o de tristeza porque un paciente oncológico no merece estar cobijando a alguien más, la actitud es primordial", subrayó.

Los nuevos proyectos de Natalia Salas

Actualmente Natalia Salas participa en el show de improvisación Chapa tu money, un espacio que es transmitido a través de YouTube. "Somos ocho actores que estamos improvisando, tal vez la gente no sepa, pero hacemos como tres horas de show, dijo en RPP.

Pronto estará a la cabeza de un nuevo proyecto televisivo en Latina. Se trata de Tu cumple vale, un formato internacional de concurso donde los interesados tendrán la posibilidad de ganar miles de soles en vales solo con la fecha de su cumpleaños.

"Estoy feliz, estoy agradecida. Es volver a la televisión con un formato nuevo e interactivo que conduciré diariamente. Imagínate poder llevarte un premio bravazo de miles de soles en vales solo por cumplir años, es increíble, es un gran, gran, gran regalazo de cumpleaños”, concluyó.

