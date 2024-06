Ernesto Laguardia afirma que le pagaron muy poco por su rol protagónico en 'Quinceañera'

Ernesto Laguardia narró algunos pasajes de su vida antes de saltar al estrellato como actor de telenovelas. En una entrevista para el canal de YouTube del presentador Yordi Rosado, el mexicano sostuvo que sus padres no veían con buenos ojos su decisión de ingresar a la industria del espectáculo. A pesar de la oposición, decidió cumplir con las expectativas de su familia al graduarse en administración de empresas antes de dedicarse por completo a la actuación.

"Mis padres me decían: 'haz lo que quieras, pero danos una carrera'. Entonces me puse a estudiar administración y muchos cursos de economía. También era campeón de remo olímpico como a los 15 o 16 años, pero la carrera de actor se fue dando y terminó por marcar mi vida", comentó.

Su primer trabajo en la industria del entretenimiento fue como mensajero y luego como modelo de comerciales, hasta lograr su debut en telenovelas. Su primera aparición fue en La feria, en 1983, junto con Victoria Ruffo, pero su gran oportunidad llegó en 1987 con su primer papel protagónico en Quinceañera, donde compartió escenas con Thalía y Adela Noriega.

Ernesto dijo que en varias producciones no recibió ningún pago. En Quinceañera, su remuneración fue mínima y gestionada a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), una compensación básica que "no representaba un sueldo real".

"Cuando yo empecé a hacer cosas un poquito más importantes ni siquiera cobraba. Hazme el favor. Ahora digo: 'Qué tonto, ¿no?'", se cuestionó sin precisar la cifra exacta de su pago.

Edith González lo ayudó a negociar sus pagos

Ernesto Laguardia reveló que su amiga y colega, Edith González, lo ayudó a entender la importancia de cobrar lo justo por su trabajo. Fue durante la telenovela Flor y canela en 1988, cuando la recordada actriz le explicó la necesidad de valorar su labor. Este consejo fue significativo para el intérprete, quien poco después se convirtió en uno de los actores mejor pagados en Televisa.

"Fui el más pagado, el mejor pagado durante muchos años... eso se lo debo a Edith González. Un día estábamos haciendo una novela y me dice: ¿Cuánto vas a cobrar? para saber más o menos; y yo: ¿Cuánto voy a cobrar de qué o qué? Y me dice: No seas payaso", mencionó.

Ernesto Laguardia cuenta con 50 años de carrera artística con teatro, películas, conducción y otras telenovelas como Alondra, Amigos por siempre, Amarte es mi pecado, Gotita de amor, Corona de lágrimas, entre muchas.

