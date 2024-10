Al Pacino revela que estuvo a punto de morir de COVID-19: "No tenía pulso, fue como si no estuviera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al Pacino reveló que estuvo a punto de morir durante la pandemia el 2020. El icónico actor estadounidense y ganador del Oscar (Scent of a Woman) contó que fue afectado por la COVID-19 aquel año luego de estar con fiebre y deshidratado tratando de superar al virus que provocó el deceso de millones de personas a nivel mundial.

“Aquella vez se me fue el pulso. Fue como si estuviera aquí y (a la vez) no estuviera. Pensé: Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos. No tienes nada. Una papilla extraña”, empezó diciendo el intérprete del líder mafioso Michael Corleone en la emblemática saga de El Padrino durante una reciente entrevista para el podcast The Interview, de The New York Times.

Seguidamente, Al Pacino, quien viene promocionando su próxima autobiografía Sonny Boy, detalló: "Lo que pasó fue que no me sentí bien, inusualmente mal (...) Luego tuve fiebre y me estaba deshidratando y todo eso. Así que le pedí a alguien que me trajera una enfermera para que me hidratara. Estaba sentado allí en mi casa y me sentía como si nada. No tenía pulso”.

En ese sentido, el actor de 84 años recordó haber visto una ambulancia frente a su casa “en cuestión de minutos” y a unos seis paramédicos —con dos médicos— en su sala con unos trajes que parecían “sacados del espacio exterior o algo así”. “Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: ‘¡Ha vuelto! Él está aquí’”.

Al Pacino estuvo como presentador en la última edición de los premios Oscar. | Fuente: EFE

Al Pacino sobre su cercanía con la muerte: “No vi la luz blanca, ni nada”

En otro momento, Al Pacino fue consultado si es que tuvo “un encuentro” con la muerte y que, si durante ese impactante momento infectado por la COVID-19 pudo ver alguna “onda metafísica” a su alrededor.

Al escuchar la pregunta, el también actor de Tony Montana en Scarface señaló: “No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí. Como dice Hamlet, ‘Ser o no ser’; ‘El país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa’. Y dice dos palabras: ‘no más’”.

De igual manera, confesó que nunca había pensado que algo así le iba a pasar por lo que agradece estar con vida. “No había más que hacer. Te fuiste. Nunca había pensado que tendría que pasar eso en mi vida. Pero ya saben, actores: suena bien decir que morí una vez. ¿Qué es cuando ya no hay más?”, expresó.

Al Pacino fue nominado al Oscar por su actuación como Michael Corleone en El padrino.Fuente: Paramount Pictures

Al Pacino actúa en Modi, la nueva película de Johnny Depp

Al Pacino todavía no quiere dejar los escenarios frente a las cámaras. Recientemente, se le pudo ver en Modi, la nueva película dirigida por Johnny Depp.

En el filme, basado en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, Al Pacino interpreta un papel secundario como el coleccionista de artes francés Maurice Gangnat.

Modi tuvo su estreno mundial el último 24 de setiembre en el festival de cine de San Sebastián. En la película, Al Pacino está acompañado de un destacado elenco de actores conformado por: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri, Sally Phillips, entre otros.

