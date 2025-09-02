Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Mundial de los Desayunos de Ibai: así reaccionó la prensa internacional al pase de Perú a semifinales

Perú ha clasificado en la semifinal del Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón.
Perú ha clasificado en la semifinal del Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Medios de distintos países destacaron la clasificación del pan con chicharrón peruano, que ahora se enfrenta a la marraqueta con palta de Chile en lo que ya llaman el clásico del Pacífico digital”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú se metió en la semifinal del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos. El tradicional pan con chicharrón derrotó al bolón verde de Ecuador y ahora se enfrentará a la marraqueta con palta de Chile. La clasificación no solo generó emoción entre los peruanos, sino también titulares en la prensa internacional, que bautizó este cruce como “el clásico del Pacífico digital”.

El tema fue ampliamente recogido en medios chilenos. El portal ADN escribió: “El infaltable de las mesas nacionales avanzó con fuerza hasta semifinales y ahora deberá medirse con un rival de peso, nada menos que el pan con chicharrón de Perú”.

Por su parte, 24 Horas destacó que Chile compite con “un clásico indiscutido: la marraqueta con palta, huevo y jamón”, mientras que TNT Sports anticipó: “Será el turno de una batalla épica entre el clásico pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena”.

La reacción en Ecuador

La derrota de Ecuador no pasó desapercibida para la prensa local. Ecuavisa habló de “sorpresa y consternación” tras la ajustada victoria peruana, mientras que Metro Ecuador resaltó que el certamen ha despertado “identidad, orgullo y buen humor entre los países participantes”.

El diario Expreso lamentó la eliminación de los desayunos ecuatorianos, el bolón de verde y el encebollado, a pesar del masivo apoyo popular. En la misma línea, Primicias subrayó que, pese a la derrota, el torneo permitió mostrar el amor de los ecuatorianos por su gastronomía: “Muchas marcas ofrecieron comida gratis y promociones para incentivar el voto. Famosos ecuatorianos y de otras nacionalidades también apoyaron, entre ellos la exactriz Sasha Grey y la tiktoker Surthycooks”.

Ecuavisa reportó que Perú eliminó a Ecuador con una ajustada victoria en el Mundial de los Desayunos.

Ecuavisa reportó que Perú eliminó a Ecuador con una ajustada victoria en el Mundial de los Desayunos.Fuente: Ecuavisa

Venezuela y Bolivia también celebran

En Venezuela, El Universal informó: “Ya estamos en la semifinal del Mundial de desayunos del streamer Ibai Llanos, tras una de las mejores votaciones en lo que va del torneo”. Noticia al Día añadió: “Con su mezcla de tradición, creatividad y orgullo, Venezuela buscará avanzar a la gran final y reafirmar que el desayuno criollo no solo alimenta, sino que representa a una nación”.

Bolivia tampoco pasó desapercibida. La Patria destacó su clasificación tras derrotar a Argentina en cuartos, mientras que Bolivia.com recordó que participa con un desayuno emblemático compuesto por salteñas, pastel boliviano y api. Otros medios como Correo del Sur lo calificaron como “un histórico pase”, y Red Uno celebró: “Bolivia derrota a Argentina y avanza a semifinales”.

La Patria informó que Bolivia venció a Argentina y logró su pase a semifinales en el Mundial de los Desayunos.

La Patria informó que Bolivia venció a Argentina y logró su pase a semifinales en el Mundial de los Desayunos.Fuente: La Patria

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia
Correo del Sur resaltó que Bolivia consiguió un histórico pase a semifinales en el Mundial de los Desayunos.

Correo del Sur resaltó que Bolivia consiguió un histórico pase a semifinales en el Mundial de los Desayunos.Fuente: Correo del Sur

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

ADN destacó que el pan con chicharrón de Perú avanzó con fuerza y enfrentará a la marraqueta con palta en semifinales.

ADN destacó que el pan con chicharrón de Perú avanzó con fuerza y enfrentará a la marraqueta con palta en semifinales.Fuente: ADN

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

24 Horas señaló que Chile compite en el certamen con un clásico: marraqueta con palta, huevo y jamón.

24 Horas señaló que Chile compite en el certamen con un clásico: marraqueta con palta, huevo y jamón.Fuente: 24 Horas

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Informes RPP

Perú, con G de gastronomía

Una vez más, Perú se consolida como un referente en la escena gastronómica mundial, lo que lo convierte, a su vez, en un destino turístico de importancia. Revisemos más sobre el Perú gastronómico en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA