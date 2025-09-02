Mundial de los Desayunos de Ibai: así reaccionó la prensa internacional al pase de Perú a semifinales

Medios de distintos países destacaron la clasificación del pan con chicharrón peruano, que ahora se enfrenta a la marraqueta con palta de Chile en lo que ya llaman “el clásico del Pacífico digital”.

Perú se metió en la semifinal del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos. El tradicional pan con chicharrón derrotó al bolón verde de Ecuador y ahora se enfrentará a la marraqueta con palta de Chile. La clasificación no solo generó emoción entre los peruanos, sino también titulares en la prensa internacional, que bautizó este cruce como “el clásico del Pacífico digital”.

El tema fue ampliamente recogido en medios chilenos. El portal ADN escribió: “El infaltable de las mesas nacionales avanzó con fuerza hasta semifinales y ahora deberá medirse con un rival de peso, nada menos que el pan con chicharrón de Perú”.

Por su parte, 24 Horas destacó que Chile compite con “un clásico indiscutido: la marraqueta con palta, huevo y jamón”, mientras que TNT Sports anticipó: “Será el turno de una batalla épica entre el clásico pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena”.

La reacción en Ecuador

La derrota de Ecuador no pasó desapercibida para la prensa local. Ecuavisa habló de “sorpresa y consternación” tras la ajustada victoria peruana, mientras que Metro Ecuador resaltó que el certamen ha despertado “identidad, orgullo y buen humor entre los países participantes”.

El diario Expreso lamentó la eliminación de los desayunos ecuatorianos, el bolón de verde y el encebollado, a pesar del masivo apoyo popular. En la misma línea, Primicias subrayó que, pese a la derrota, el torneo permitió mostrar el amor de los ecuatorianos por su gastronomía: “Muchas marcas ofrecieron comida gratis y promociones para incentivar el voto. Famosos ecuatorianos y de otras nacionalidades también apoyaron, entre ellos la exactriz Sasha Grey y la tiktoker Surthycooks”.

Venezuela y Bolivia también celebran

En Venezuela, El Universal informó: “Ya estamos en la semifinal del Mundial de desayunos del streamer Ibai Llanos, tras una de las mejores votaciones en lo que va del torneo”. Noticia al Día añadió: “Con su mezcla de tradición, creatividad y orgullo, Venezuela buscará avanzar a la gran final y reafirmar que el desayuno criollo no solo alimenta, sino que representa a una nación”.

Bolivia tampoco pasó desapercibida. La Patria destacó su clasificación tras derrotar a Argentina en cuartos, mientras que Bolivia.com recordó que participa con un desayuno emblemático compuesto por salteñas, pastel boliviano y api. Otros medios como Correo del Sur lo calificaron como “un histórico pase”, y Red Uno celebró: “Bolivia derrota a Argentina y avanza a semifinales”.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

