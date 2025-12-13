Así fueron las últimas horas de Peter Greene: una llamada, música navideña sin parar y una alerta policial

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por encarnar a memorables villanos en el cine de los años noventa, fue encontrado muerto en su departamento del Lower East Side, en Nueva York. Las autoridades informaron que la causa del fallecimiento aún no ha sido determinada y permanece bajo investigación del médico forense.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por The New York Post, la muerte del actor se produjo luego de que un vecino alertara a la policía debido a que música navideña se escuchaba de manera ininterrumpida desde el interior del apartamento, ubicado en la calle Clinton.

Al no obtener respuesta, un cerrajero ingresó a la vivienda alrededor de las 3:25 de la tarde, donde Greene fue hallado inconsciente y declarado muerto en el lugar.

La última llamada de Peter Greene

El medio también reveló detalles de la última conversación que el actor mantuvo con su mánager y amigo cercano, Gregg Edwards. Según relató, ambos hablaron el miércoles 10 de diciembre y la charla se centró en temas de salud. Greene tenía programada una cirugía para el viernes, día en que fue encontrado sin vida, con el fin de extirpar un tumor benigno cercano al pulmón.

“Sonaba bien, fue una conversación completamente normal”, contó Edwards, quien aseguró que el actor estaba algo nervioso por la intervención, aunque confiado en que no se trataba de un problema grave. “Nos deseamos suerte mutuamente. Éramos muy buenos amigos, lo quiero mucho”, añadió.

Edwards afirmó que no percibió señales de alarma en los días previos y destacó que, si bien Greene había enfrentado dificultades personales en el pasado, se mostraba animado y de buen ánimo recientemente. “Nadie interpretaba a un villano como Peter, pero también tenía un lado muy sensible y un corazón enorme”, expresó en declaraciones a NBC News.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Peter Greene dejó una huella indeleble en Hollywood gracias a su capacidad para dar vida a antagonistas intensos y perturbadores. Su papel más recordado fue el de Zed, el sádico guardia de seguridad en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino. Ese mismo año interpretó a Dorian Tyrell, el principal villano de La máscara, junto a Jim Carrey.

A lo largo de su carrera participó en películas como The Usual Suspects, Under Siege 2, Judgment Night, Blue Streak, Training Day, The Rich Man’s Wife y The Bounty Hunter. En 1994, además, fue reconocido con el premio a Mejor Actor en el Festival de Taormina por su actuación en Clean, Shaven, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia, un trabajo ampliamente elogiado por la crítica.

Según recordó The Guardian, Greene inicialmente rechazó su papel en Pulp Fiction debido al contenido del guion, pero aceptó luego de que Tarantino le permitiera realizar ajustes a la escena.

Al momento de su fallecimiento, el actor se mantenía activo en la industria. Estaba vinculado como coproductor y narrador del documental From the American People: The Withdrawal of USAID, dirigido por Gregg Edwards, y tenía previsto participar en el thriller independiente Mascots, junto a Mickey Rourke, cuyo rodaje estaba por comenzar.