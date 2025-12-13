Jim Carrey y el tormento detrás de ‘El Grinch’: ataques de pánico y cómo lo ayudó un especialista en torturas

El éxito en taquilla escondió un rodaje marcado por la incomodidad, la ansiedad y medidas extremas para continuar.

Estrenada en el año 2000, El Grinch se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de taquilla de su época. La película, basada en el clásico cuento del Dr. Seuss y dirigida por Ron Howard, conquistó al público con su historia sobre una criatura que detesta cómo la gente le ve más el sentido comercial a la Navidad.

Sin embargo, más allá de su propuesta visual y narrativa, fue la interpretación de Jim Carrey como el excéntrico personaje verde la que terminó de consolidar el fenómeno. A 25 años de su estreno, nuevos detalles revelan que dar vida al Grinch fue una experiencia extremadamente dura para el actor.

De acuerdo con un artículo publicado por Vulture, el reconocido maquillador Rick Baker explicó que la idea inicial de la producción era simplemente pintar a Carrey de verde.

No obstante, el especialista consideró que ese método no permitiría capturar al verdadero Grinch, por lo que impulsó un cambio en el enfoque. Tras una campaña en línea que logró influir en la decisión final, el equipo optó por un elaborado sistema de maquillaje y prótesis que transformó por completo al actor.

El reto de convertirse en El Grinch

El propio Jim Carrey recordó que uno de los mayores desafíos fue poder respirar con normalidad. Para adaptar la nariz del personaje a su rostro, la máscara cubría casi por completo su cara, lo que obligó al actor a respirar únicamente por la boca durante todo el rodaje. A esto se sumaron otras incomodidades físicas que hicieron del proceso algo casi insoportable.

Según relató, el traje estaba confeccionado con pelo de yak, lo que le provocaba una constante picazón. Además, usaba prótesis de gran tamaño en los dedos, una dentadura especial que dificultaba el habla y lentes de contacto que cubrían todo el globo ocular. Estas condiciones limitaron por completo su movilidad y aumentaron el nivel de estrés durante las jornadas de filmación.

La situación llegó a un punto crítico cuando, según el director Ron Howard, Carrey comenzó a sufrir ataques de pánico en el set. El actor incluso llegó a considerar abandonar el proyecto tras el primer día de rodaje, pese a que su contrato ascendía a 20 millones de dólares.

Contrataron a un especialista en torturas

Ante la gravedad del caso, la producción recurrió a una medida inusual: Contratar a Richard Marcinko, especialista en técnicas de resistencia utilizadas en contextos extremos, como entrenamientos militares o situaciones de cautiverio. Entrenó a militares y agentes de la CIA en técnicas para soportar torturas y privaciones.

Carrey contó que recibió instrucciones para manejar la ansiedad, como aplicar estímulos físicos, cambiar el ambiente a su alrededor y adoptar rutinas que lo ayudaran a recuperar el control. Entre ellas, fumar cigarrillos y modificar sonidos o elementos del entorno durante los momentos de mayor tensión.

Gracias a este apoyo, el actor logró continuar con el rodaje y adaptarse gradualmente al exigente proceso de caracterización. Con el tiempo, descubrió que el especialista que lo ayudó había sido miembro de las fuerzas especiales SEAL.

Finalmente, Carrey reveló que otro elemento clave para sobrellevar las largas sesiones de maquillaje fue la música de los Bee Gees, que escuchaba de forma constante por su efecto tranquilizador.

A 25 años de su estreno, El Grinch sigue siendo recordada como un clásico moderno del cine navideño, aunque detrás de su éxito se esconde una de las experiencias más desafiantes en la carrera de Jim Carrey.