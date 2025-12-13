Dick Van Dyke cumple 100 años: el legendario actor de Hollywood que nunca dejó de bailar

El actor Dick Van Dyke, recordado por clásicos como Mary Poppins (1964) y Chitty Chitty Bang Bang (1968), cumple 100 años. Como parte de la celebración, durante el fin de semana se proyectará en varios cines de Estados Unidos el nuevo documental Dick Van Dyke: 100th Celebration (Dick Van Dyke: Celebración de su centenario).

El cineasta Steve Boettcher comentó a Fox que la esposa del actor, Arlene Silver, ha tenido un papel importante en la rutina diaria del artista, manteniéndolo activo a través del canto, el baile y el movimiento constante.

De acuerdo con el medio, Van Dyke participa con frecuencia en Vandy Camp, una compañía de espectáculos de estilo carnavalesco que integra junto a Silver en Malibú, California, cerca de su residencia.

El grupo ofrece presentaciones que combinan baile y canciones, incluidas piezas emblemáticas de sus películas musicales de la década de 1960.

¿Quién es Dick Van Dyke?

Dick Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Misuri, y desde muy joven mostró interés por las artes escénicas, especialmente la comedia y la música.

Inició su carrera en el mundo del espectáculo en la radio y el teatro durante la década de 1940, tras servir brevemente en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Su talento lo llevó a la televisión en los años 50, donde comenzó a ganar reconocimiento por su estilo carismático.

El gran salto a la fama llegó en 1961 con The Dick Van Dyke Show, una comedia televisiva que se emitió hasta 1966. La serie fue un hito en la historia de la televisión estadounidense y le valió varios premios Emmy.

Paralelamente, Van Dyke desarrolló una destacada carrera en el cine, especialmente en el género musical. Protagonizó películas como Mary Poppins (1964), donde interpretó a Bert, y Chitty Chitty Bang Bang (1968). Sus habilidades para el canto y el baile se convirtieron en una de sus señas de identidad.

Participó en series como Diagnosis: Murder, además de realizar apariciones especiales y proyectos musicales.

El lado sentimental de Dick Van Dyke

Dick Van Dyke y Arlene Silver contrajeron matrimonio en 2012. La pareja se conoció en 2006 durante los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards). En ese momento, Silver trabajaba como maquilladora en la ceremonia en la que Van Dyke participaba. Tras ese primer encuentro, comenzaron a colaborar profesionalmente y mantuvieron el contacto, lo que con el tiempo dio paso a una relación sentimental.

Después del fallecimiento de Michelle Triola, compañera de Van Dyke durante varios años, Silver estuvo a su lado durante el proceso de duelo. Según relató el actor, ella lo acompañaba de forma constante y fue un apoyo importante en esa etapa. En 2011, Silver se mudó a la casa del actor en Malibú.

En febrero de 2023, Van Dyke participó en The Masked Singer, actuación para la cual contó con la ayuda de Silver en la elección de la canción. A fines de 2024, ambos aparecieron juntos en un videoclip musical de Coldplay.