Conoce a la actriz peruana que conquista Apple TV con su papel en ‘Pluribus’, serie protagonizada por Rhea Seehorn

A los 23 años, Darinka Arones formada en Nueva York forma parte del elenco de la producción de Apple TV creada por el autor de Breaking Bad. Su papel incluye guiños a sus raíces peruanas.

La actriz peruana Darinka Arones forma parte del elenco de Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV creada por Vince Gilligan, el aclamado guionista detrás de Breaking Bad y Better Call Saul.

Criada por sus abuelos en San Juan de Miraflores, Arones emigró a Estados Unidos a los 14 años junto a sus padres. Desde pequeña mostró interés por el arte y la poesía, y más tarde decidió estudiar Cine y Televisión en la Universidad de Nueva York (NYU), donde se graduó con una beca.

Un papel con identidad peruana

En Pluribus, Darinka interpreta a Kusimayu, una adolescente peruana que aparece en el segundo episodio de la serie. Su personaje comparte ciertos rasgos con la protagonista Carol Sturka (Rhea Seehorn), aunque los detalles se mantienen en reserva para no arruinar la trama.

“Es una joven muy apegada a su familia, con ese cariño y complicidad tan nuestros, los peruanos”, contó la actriz.

Así fue su casting para trabajar con Vince Gilligan

Darinka se enteró del casting mientras se encontraba en Cusco perfeccionando su quechua. Una publicación en Instagram solicitaba actrices que hablaran el idioma, sin especificar el proyecto. Cuando fue seleccionada y descubrió que se trataba de una producción de Vince Gilligan, la sorpresa fue enorme.

“Era mi primera experiencia actoral y estaba muy nerviosa. Todos tenían trayectoria, pero lo di todo. Me siento muy afortunada de haber aprovechado esa oportunidad”, relató.

La actriz destaca el ambiente cálido y profesional que encontró en el set. “Vince no solo es un gran director, es una persona tranquila, amable y muy atenta. Siempre nos preguntaba cómo nos sentíamos con las escenas o los diálogos. Fue como llevar una clase magistral”, afirmó en entrevista con El Comercio.

Darinka Arones llegó al estreno de 'Pluribus' en el Teatro DGA de Los Ángeles, California, EE. UU.Fuente: EFE

Un futuro prometedor

Aunque no confirma si volverá a aparecer en los próximos episodios, Darinka Arones continúa explorando su faceta artística. Además de actuar, es pintora, escultora, fotógrafa y videógrafa.

Entusiasmada con los nuevos espacios de representación en Hollywood, reflexiona: “Estados Unidos está apostando por la diversidad y eso es lo correcto. Hay mucho talento por descubrir, y me emociona que esta serie sea parte de ese cambio”.

