"Estoy destrozado": Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anunció la muerte de su madre

Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, confirmó el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, ocurrido el pasado 22 de noviembre en la madrugada, tras una prolongada lucha contra el cáncer.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el joven explicó los motivos de su ausencia en los últimos meses. Según detalló, la enfermedad de su madre avanzó rápidamente, lo que lo llevó a dejar sus actividades para acompañarla y cuidarla durante ese periodo.

"Hola a todos. Me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre, en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz", publicó en sus historias de Instagram.

Guillermo Dávila estuvo a su lado

Madueño señaló que su madre falleció en un hospital y que estuvo acompañado por su padre, así como por otros familiares y amigos cercanos.

"Estuve acompañado de mi familia: mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crió y me dio la vida; fue mi compañera y mi amiga. Vivimos muchas experiencias, muchos viajes y demasiadas anécdotas", detalló.



Asimismo, expresó que gran parte de sus proyectos estuvieron motivados por el deseo de brindarle bienestar.

"Estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena. Me mostró la música y todas las cosas que ahora, en la vida, me apasionan. Le debo muchas cosas, tantas que no alcanzaría el espacio para nombrarlas, y estoy eternamente agradecido; sin embargo, también estoy roto y me será muy difícil poder vivir sin su presencia", mencionó.

Finalmente, Vasco explicó que decidió tomarse un tiempo antes de hacer pública la noticia debido a lo difícil que resultó el proceso.

"Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes porque no fue fácil dar esta noticia. Quiero agradecerles a todos por su apoyo; ha significado mucho para mí. Lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda mi energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos", concluyó.



Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, había emprendido una cruzada para apoyar a su madre que lucha contra el cáncer.Fuente: Instagram: Vasco Madueño

¿Qué tipo de cáncer padeció Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño?

Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño, efrentó una enfermedad oncológica que afectó gravemente su salud. De acuerdo con la información que ella misma brindó en entrevistas televisivas, se trató de un cáncer agresivo que se originó en el cuello uterino.

Según explicó, la enfermedad se extendió con el tiempo hacia los intestinos, lo que provocó un deterioro progresivo de su estado físico. En los últimos meses, el cáncer presentó un avance más acelerado, situación que la llevó a buscar diferentes alternativas para su tratamiento.

En una entrevista concedida al programa Magaly TV, la firme, Jessica Madueño detalló que recurrió a tratamientos alternativos debido a las dificultades para acceder a terapias médicas convencionales. Entre ellos, mencionó el uso del muérdago, un tratamiento complementario que tuvo que suspender por su elevado costo.

Durante ese periodo, también informó sobre una pérdida importante de peso, lo que limitó la posibilidad de continuar con otros procedimientos médicos. Indicó que los especialistas le recomendaron aumentar su peso corporal antes de someterse a nuevos tratamientos.

Además, Jessica enfrentó complicaciones derivadas de su condición. Entre ellas, una obstrucción intestinal que requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Tras la operación, señaló que los médicos le habían advertido sobre un bajo porcentaje de probabilidades de sobrevivir.