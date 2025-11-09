Jim Carrey y la recordada ‘Cindy Lou’ se reencuentran 25 años después del estreno de “El Grinch”

Los protagonistas de la clásica cinta navideña coincidieron en la gala del Rock and Roll Hall of Fame 2025. Momsen recordó que nunca vio el rostro de Carrey durante el rodaje.

El actor Jim Carrey y la cantante Taylor Momsen sorprendieron al público al reencontrarse 25 años después del estreno de El Grinch, durante la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, realizada en el Teatro Peacock de Los Ángeles. La reunión entre ambos artistas, que dieron vida al Grinch y a la pequeña Cindy Lou Who, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

Entre sonrisas y abrazos, Carrey, de 63 años, confesó a los medios: “No nos hemos visto desde El Grinch”. A lo que Momsen, hoy de 32 años, respondió con sorpresa: “¡25 años!”.

La intérprete recordó además que, durante el rodaje, nunca vio el verdadero rostro de Carrey, ya que el actor permanecía todo el tiempo con el icónico traje y maquillaje verde. “No sabía quién era Jim hasta el estreno. Me lo tuvieron que señalar”, reveló la exactriz infantil.

Jim Carrey and Taylor Momsen reunite for the first time since filming ‘How the Grinch Stole Christmas’ 25 years ago.



🎥: @Tomas_Mier pic.twitter.com/z0nV6JHPkY — Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2025

De niña actriz a estrella del rock

Momsen también contó que nunca le tuvo miedo al personaje, a pesar de su apariencia. “Era muy protector conmigo, muy amable y divertidísimo. Siempre fue genial”, señaló con cariño. Por su parte, Carrey recordó su papel como el Grinch como una etapa especial de su carrera: “Me alegra que la película se haya convertido en una tradición navideña para muchas familias”, dijo en una reciente entrevista.

Tras su paso por el cine, Momsen dejó la actuación para dedicarse a la música como vocalista de la banda The Pretty Reckless. Durante la ceremonia, la artista volvió a brillar sobre el escenario al actuar junto a los miembros de Soundgarden, quienes fueron homenajeados por su incorporación al Salón de la Fama.

La presentación contó además con invitados como Brandi Carlile, Mike McCready (Pearl Jam), Jerry Cantrell (Alice in Chains) y Momsen, quien demostró que, aunque dejó atrás su papel de Cindy Lou Who, su voz y presencia escénica siguen cautivando al público.

