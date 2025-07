Murió James Carter Cathcart, reconocido actor de doblaje de 'Pokémon', a los 71 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Carter Cathcart, reconocido actor de doblaje de la serie animada Pokémon, falleció a los 71 años tras una ardua lucha contra el cáncer de garganta.

De acuerdo con información de TMZ, un familiar de James Carter reveló que el también músico estadounidense murió el último martes 8 de julio luego de permanecer en cuidados paliativos en un centro hospitalario en Forest Hills, Nueva York.

El 2023, se conoció que James Carter Cathcart fue diagnosticado con cáncer de garganta. Sin embargo, no respondió de manera favorable a los tratamientos, por lo que tuvo que ser intervenido con sesiones de quimioterapia más intensas.

El último trabajo que hizo Carter en vida fue la serie Pokémon: Ultimate Journeys, lanzada en marzo de 2023 en Netflix, anunciando así su retiro definitivo del doblaje tras complicaciones por el cáncer que padecía.

Su compañera de doblaje, Erica Schroeder, compartió un emotivo post en Instagram confirmando el deceso de James Carter Cathcart a quien consideró un “maestro del bolígrafo, piano y micrófono”, además, de “amigo para muchos, padre y esposo amoroso”.

“Descansa en paz querido y dulce hombre. Te extrañaré. La comunidad te extrañará. El mundo te extrañará. Una de las almas más alegres, exuberantes, bondadosas y talentosas ya no camina con nosotros. James Carter Cathcart fuiste único en su especie, un gentil, hermoso, genio juguetón y me alegró llamarte mi amigo”, escribió.

¿Quién era James Carter Cathcart?

James Carter Cathcart, conocido como Jimmy Zoppi, fue un actor de voz, adaptador de guiones, director de voz, pianista y vocalista estadounidense. Nació en Nueva Jersey el 8 de marzo de 1954 y tocó en diversas bandas desde la adolescencia.

Desde muy joven se dedicó a la actuación de voz comenzando su carrera en 1980 en la serie antológica ABC Weekend Special.

Se hizo famoso en la franquicia de Pokémon donde interpretó las voces de Gary Oak, James (del equipo Rocket), Meowth (MiAU) y el profesor Oak. Además de estar en 15 películas del anime y en más de 700 episodios de la serie.

El actor también hizo doblaje en otras series vinculadas al anime como: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters y One Piece. Además, puso su voz en otros proyectos como: Sonic X, Kirby: Right Back at Ya!, Teenage Mutant Ninja Turtles y el videojuego Shadow the Hedgehog.

Rachael Lillis, la voz de Misty y Jessie en Pokémon, falleció a los 46 años

La muerte de James Carter Cathcart se suma a la de Rachael Lillis, la voz de Misty y Jessie en a la serie Pokémon. La actriz falleció a los 46 años en agosto de 2024 tras una ardua lucha contra el cáncer de mama diagnosticado meses atrás.

La noticia fue confirmada por Veronica Taylor, quien prestó su voz a Ash Ketchum en la popular serie animada. "Rachael era un talento extraordinario, una luz brillante que se expresaba a través de su voz. Siempre será recordada por los muchos personajes animados que interpretó", escribió en X (antes Twitter).

Taylor destacó también la gratitud de Lillis por el amor y apoyo recibidos durante su batalla contra la enfermedad, y transmitió el agradecimiento de la familia por la comprensión en este difícil momento. "Estaba muy agradecida por todo el generoso amor y apoyo que le brindaron mientras luchaba contra el cáncer. Realmente marcó una diferencia positiva", señaló.

La actriz también recordó a Lillis como una persona trabajadora, amable y compasiva hasta el final. "Tenía un gran sentido del humor, era maravillosa para estar con ella, increíblemente inteligente y tenía una memoria prodigiosa (…) No estoy segura de cómo se llenará este vacío tan oscuro ahora que su luz ya no brilla", lamentó.

