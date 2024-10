¿'Detective Pikachu' tendrá una secuela? Desarrollador de videojuego de Pokemón hace inédita revelación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Detective Pikachu, la popular película del 2019 basada en el videojuego de Pokémon, estaría preparando una nueva secuela luego de cinco años de su estreno. Esto, luego de una revelación que hizo Game Freak, el desarrollador de la franquicia Pokémon, luego de un ataque informático donde salieron a la luz diversos proyectos e información privada de la compañía.

Según dio a conocer el portal ComicBook, si bien la mayoría de información revelada es sobre el videojuego de Pokémon, también se pudo descubrir un título que estaría vinculado directamente a la secuela del largometraje protagonizado por Ryan Reynolds, Justice Smith y Kathryn sobre uno de los personajes más queridos de la saga.

El nombre filtrado de la película se llama The Great Detective Pikachu, o El gran detective Pikachu (en castellano), la cual estaría en desarrollo desde el 2021. No solo eso. La filtración de Game Freak también anunció que Jordan Vogt-Roberts, mejor conocido por Kong: la Isla Calavera (2017), dirigirá la nueva película de acción y fantasía estadounidense.

“Por ahora, no se sabe si el trabajo en The Great Detective Pikachu sigue en marcha o no. Se decía que la secuela estaba prevista para estrenarse en 2024, pero claramente ese ya no es el caso. Por lo tanto, esto podría sugerir que la película se vino abajo internamente y ya no se está realizando, o simplemente podría estar en suspenso”, precisó ComicBook.

Cabe resaltar que The Pokémon Company aún no confirma si habrá, o no, una secuela de Detective Pikachu. No obstante, varios fanáticos ya mostraron su entusiasmo por ver —otra vez— al eléctrico ratón amarillo en la pantalla grande.

Justice Smith y Kathryn Newton protagonizaron la película Detective Pikachu. | Fuente: Warner Bros

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a Detective Pikachu?

Detective Pikachu tuvo buenas críticas por parte de los medios internacionales y de la audiencia. El filme producido por Warner Bros y The Pokémon Company consiguió un 79% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes.

En ese sentido, Detective Pikachu, que fue el primer live-action inspirado en la recordada serie Pokémon, obtuvo una calificación de A- en CinemaScore. Metacritic, por su parte, le dio una puntuación de 66 sobre 100.

¿Cuánto recaudó Detective Pikachu en la taquilla?

Por otro lado, Detective Pikachu tuvo un buen éxito en taquilla. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, el filme dirigido por Rob Letterman pudo conseguir 144 millones de dólares en las salas de cine de Estados Unidos, teniendo una recaudación a nivel global de 433 millones de dólares.

Ryan Reynolds es la voz de Detective Pikachu, un Pikachu inusual y excepcionalmente inteligente. | Fuente: Warner Bros

¿De qué trata Detective Pikachu y quienes actúan?

Detective Pikachu es una película de acción, aventura y fantasía estadounidense dirigida por Rob Letterman y escrita por Nicole Perlman y Letterman, basada en el videojuego del mismo nombre.

La película fue estrenada el 10 de mayo de 2019 siendo la primera película de Pokémon de acción real basada en el popular videojuego de la franquicia.

"El detective Harry Goodman desaparece y su hijo Tom, a sus 21 años, investiga lo ocurrido junto a su antiguo compañero Pokémon: el Detective Pikachu. Ambos unirán fuerzas para resolver las pistas de las calles de Tyme City y así encontrarlo. En esta ciudad hiperrealista encontrarán a múltiples Pokémon y descubrirán el complot detrás de la desaparición de su padre", describe la sinopsis oficial.

Ryan Reynolds se encarga de dar la voz a Detective Pikachu. Mientras que Justice Smith interpreta a Tim Goodman, quien es el único que puedo oír a Pikachu. El elenco de actores lo completan: Ken Watanabe, Kathryn Newton, Karan Soni, Bill Nighy, Suki Waterhouse, Chris Geere, entre otros.

Detective Pikachu se estrenó en los cines peruanos en mayo de 2019.Fuente: Warner Bros

