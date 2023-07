Barbie: ¿por qué Anne Hathaway y Amy Schumer no llegaron a protagonizar la película?

Margot Robbie se alejó de su recordado personaje de Harley-Quinn para interpretar a Barbie en la película de Greta Gerwig. De hecho, Richard Dickson, presidente de Mattel, dijo en una entrevista con Time que Robbie es literalmente la reencarnación de la muñeca más famosa del mundo.

Sin embargo, la actriz australiana no fue la primera opción para interpretar a la novia de Ken. Se supo que los productores tuvieron en mente a otras dos artistas.

Amy Schumer

Originalmente, Amy Schumer había sido escogida cuando Sony estaba al frente del proyecto; no obstante, en el 2017 se reveló que ella había abandonado el plan. Dio un paso al costado debido a que su apretada agenda no le permitía comprometerse con la cinta.

No obstante, en el 2022 aclaró el verdadero motivo: "Definitivamente, no querían hacerlo de la forma en que yo quería hacerlo, la única forma en que estaba interesada en hacerlo", dijo para The Hollywood Reporter.

Pese a las "diferencias creativas", Schumer dijo que estaba deseando ver el esperado estreno de Barbie en live action.

"Estoy deseando ver la película, creo que tiene una pinta impresionante... Hay un nuevo equipo detrás y parece que es muy feminista y genial, así que veré esa película", precisó.

Anne Hathaway

Al buscar a otra protagonista, llamaron a Anne Hathaway. Pero no se llegó a concretar y, por la demora del proyecto, Sony terminó por perder los derechos y pasó a manos de Warner Bros.

Aunque Hathaway estuvo muy cerca de interpretar a Barbie en 2017, esa oportunidad se le arrebató cuando Warner eligió a Margot Robbie para encarnar al personaje.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, existen rumores de que Anne Hathaway, la galardonada actriz que ha ganado el premio Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG por su destacada interpretación en Los miserables, podría tener una breve aparición en Barbie.

De momento, solo queda esperar el estreno de la película, que llegará a los cines de América Latina el 20 de julio de 2023.

Barbie es una película de live action protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. | Fuente: Warner Bros.

Margot Robbie sobre 'Barbie': "Mattel permitió que nos burlemos de ellos de manera cariñosa"

La australiana Margot Robbie reveló que de pequeña era “agnóstica” sobre la muñeca creada en 1959 por Ruth Handler y ser protagonista de Barbie le ha servido para “apreciar lo que ha conseguido hacer con ella” en esta cinta donde habrá muchas representaciones tanto en lo profesional como en diferentes tamaños y minorías étnicas.

“Queríamos que Mattel apoyara la película, pero no necesitábamos su aprobación. No tuvimos que ceñirnos a unos requisitos”, mantiene la actriz, que observa que, precisamente, una de las personas de las que más se mofan en el filme “es el consejero delegado” de la empresa estadounidense.

“Fueron increíbles al dejarnos hacer eso. No puedo imaginarme a ninguna otra gran corporación que hubiera accedido a ser representada así”, manifiesta, para añadir que, en todo caso, las burlas “son cariñosas”. Greta Gerwig confiesa por su parte que, cuando recibió la petición de Margot Robbie, no supo por dónde avanzaría el proyecto.

Barbie apuesta por la diversidad racial con actores como Issa Rae (la Barbie presidenta) y Simu Liu (uno de los Ken), mientras que la estadounidense-hondureña America Ferrera encarna a Gloria, un "fan" de Barbie madura en "el mundo real".