Hector David Jr., el ranger verde en la saga Samurai, es encarcelado tras declararse culpable de agresión

El actor mexicano-estadounidense fue sentenciado a 45 días de cárcel tras agredir a un hombre en Idaho, en 2024. La policía lo buscaba desde julio de ese mismo año, cuando se emitió una orden de arresto en su contra.

Hector David Jr., conocido por su papel como el ranger verde en Power Rangers Samurai y Power Rangers Megaforce, fue sentenciado este miércoles a 45 días de prisión tras declararse culpable de agredir a un hombre en Idaho en julio de 2024.

Según documentos legales obtenidos por TMZ, el actor se declaró culpable de agresión menor en un tribunal del condado de Canyon. Aunque fue sentenciado a 180 días de cárcel, el juez suspendió 135 días, por lo que solo cumplirá 45 días en prisión. Además, se le impuso una libertad condicional supervisada de dos años y la obligación de completar 100 horas de servicio comunitario.

Hector David Jr. agredió a un hombre mayor

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando Hector tuvo un altercado con un hombre de edad avanzada que usaba un andador, debido a una disputa por un espacio de estacionamiento en Nampa, Idaho. Según las autoridades, durante el conflicto, Hector empujó al hombre al suelo. Aunque el incidente no causó heridas graves, el hombre recibió ayuda para levantarse tras la agresión.

Después de empujar a la víctima, Hector David Jr. huyó en su camioneta negra con matrícula de Texas, pero la policía logró identificarlo gracias a la ayuda de la comunidad. Posteriormente, se emitió una orden de arresto, y en julio los fiscales lo acusaron formalmente de agresión.

Hector David Jr. en Power Rangers

Hector es recordado por su papel de Mike, el ranger verde, en Power Rangers Samurai y Power Rangers Super Samurai, las temporadas 18 y 19 de la famosa franquicia. En la temporada Power Rangers Megaforce, hizo una aparición especial para celebrar el aniversario 20 de la saga, junto a otros actores emblemáticos.

Su personaje, Mike, era el más rebelde del equipo, con una pasión por los videojuegos y un deseo de superar al ranger rojo, Jayden. Aunque al principio su actitud era irresponsable, Mike se convirtió en uno de los miembros más responsables del equipo, sin perder su carácter bromista y sarcástico.

David Jr. debutó en el cine en 2010 con Percy Jackson y el ladrón del rayo y ha participado en otros proyectos como las series The Dead Diaries y Rivals, así como en películas como Father of the Bride y The Last Date en 2022. Recientemente, integró el reparto de la película navideña de Netflix, The Merry Gentlemen (2024), junto a Britt Robertson y Chad Michael.

