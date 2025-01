Zendaya desata rumores de compromiso con Tom Holland por anillo que lució en los Globos de Oro 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Zendaya acaparó la atención de la prensa en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025. La actriz lució un llamativo anillo en el dedo anular de su mano izquierda, lo que inmediatamente desató una serie de especulaciones sobre un posible compromiso con su pareja, el también actor Tom Holland.

La protagonista de Challengers llegó a la ceremonia con un vestido naranja personalizado de Louis Vuitton, complementado con zapatos del mismo tono y joyas de la firma Bulgari, incluyendo un collar de gargantilla.

Sin embargo, el accesorio en su mano fue el centro de atención. Según Deuxmoi, una cuenta de Instagram especializada en noticias del espectáculo, se trata de una pieza exclusiva creada por la reconocida joyera británica Jessica McCormack. La joya, con un diamante que supera los 5 quilates, está montado sobre una base de oro blanco y amarillo, y su precio se calcula únicamente "bajo pedido".

Otro detalle que no pasó desapercibido fue un tatuaje de una 'T' que asomaba bajo el vestido de Zendaya, lo que hizo pensar a algunos que podría ser una muestra de cariño a Tom Holland.

Ambos, de 28 años, mantienen una relación sentimental desde 2021. Se enamoraron en el set de Spider-Man: Homecoming en 2016, mientras audicionaban para interpretar a Mary Jane Watson y Peter Parker, respectivamente.

Tom Holland revela cómo es trabajar junto a Zendaya

Hace unas semanas, Tom Holland se sinceró sobre su relación con Zendaya. En una entrevista dada al podcast Dish, el actor reveló cómo es trabajar junto a su novia en los sets de grabación, teniendo en cuenta que ambos se conocieron en las grabaciones de Spider-Man.

"¡Oh, Dios! Sí. Ella es una gracia salvadora. Es lo mejor que me ha pasado en la vida", exclamó el actor británico, quien resaltó la química que tiene con su pareja cuando van a grabar una escena.

"Es esa cosa perfecta cuando estás en el set y un director te da una nota con la que tal vez no estás de acuerdo, o sé que no le gusta particularmente, y es solo que, como si nos miráramos con familiaridad y no pudiéramos esperar para hablar de eso más tarde", comentó Holland.

Cabe mencionar que Tom Holland y Zendaya trabajarán, nuevamente, juntos este 2025. Los dos fueron convocados para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan junto a: Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson.

