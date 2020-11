Gabourey Sidibe se compromete con Brandon Frankel, su pareja con quien lleva un año y medio de relación. | Fuente: Instagram | Brandon Frankel

La actriz Gabourey Sidibe, recordada por ser la protagonista de “Precious”, anunció mediante sus redes sociales que se comprometió con Brandon Frankel, su pareja con quien lleva un año y medio de relación.

Por medio de una serie de vídeos y fotos, la nominada al Oscar compartió en su cuenta de Instagram cómo fue que sucedió este gran momento para ella:

“Mi mejor amigo [Brandon Frankel] me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe”, comienza su mensaje de la actriz.

La artista presumió su anillo de compromiso y aprovechó la ocasión para dedicarle unas tiernas palabras a su compañero de vida: “Cada momento con él es una alegría. Él es un gran compañero y pensó que yo era demasiado independiente para necesitarlo”, agregó.

“He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida, y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mi hombre, mi corazón, mi prometido!”, concluyó.

El futuro esposo de Gabourey Sidibe también publicó fotos de cómo fue la pedida de mano de la actriz: “Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo ‘¡SÍ!”, escribió Frankel en la misma red social.

“Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Hacemos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Me gustó, así que le puse un anillo. Te amo hasta la luna y más allá Gabourey Sidibe”, se lee en el mensaje.

Aún no se sabe cuándo Sibide y Brandon Frankel contraerán nupcias, sin embargo, aseguraron que darán más detalles en sus respectivas cuentas de Instagram.

