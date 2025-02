Belinda y Ángela Aguilar coincidirán en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025: ¿y Christian Nodal?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La gala de Premio Lo Nuestro 2025 apunta a ser una de las más comentadas de los últimos años. Más allá de la participación de grandes artistas latinos, el anuncio del evento está dando de qué hablar, especialmente tras confirmarse la asistencia de Ángela Aguilar y Belinda, quienes son blanco de especulaciones debido a una supuesta rivalidad derivada de un triángulo amoroso que protagonizó Christian Nodal.

De hecho, ambas artistas compiten en la categoría 'Mejor combinación femenina' y podrían verse las caras durante el evento que realizará el 20 de febrero bajo el lema 'Uniendo Generaciones'.

Ángela Aguilar llega a la premiación tras ser nominada en ocho categorías, incluyendo 'Canción del año' y 'Álbum del año'. La cantante, hija de Pepe Aguilar, también fue anunciada como una de las artistas que tendrá una presentación especial.

¿Belinda y Christian Nodal se reencontrarán en Premio Lo Nuestro 2025?

Otra de las 'situaciones incómodas' que podría darse durante la gala de Premio Lo Nuestro 2025 es el reencuentro entre Belinda y Christian Nodal. El cantante, quien mantiene una relación con Ángela Aguilar, también ha sido nominado en varias categorías, aunque todavía no se ha confirmado su asistencia a la gala.

Hace poco, Belinda fue consultada por el medio mexicano La Posta acerca de su situación sentimental actual; sin embargo, su respuesta no hizo más que encender la polémica: "Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado una familia nunca", lo que algunos han interpretado como una indirecta a Christian Nodal, quien tras su ruptura con Cazzu, madre de su hija, fue duramente criticado.

Premio Lo Nuestro 2025 se llevará a cabo el próximo 20 de febrero en Miami y será transmitido en vivo. Aquí más detalles.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Belinda?

Aunque muchos creen que la supuesta rivalidad entre Ángela Aguilar y Belinda se debe a Christian Nodal, se dice que la realidad es más compleja y tiene poco que ver con el cantautor. La historia detrás de su distanciamiento está más relacionada con la música que con un triángulo amoroso, como dijo recientemente la cantante Ana Bárbara en una entrevista para el programa Ventaneando.

El conflicto, según la artista, surgió a raíz de la canción En realidad, compuesta por ella misma. En 2019, la intérprete presentó el tema a Belinda con la intención de grabarlo juntas, pero debido a la pandemia y otros compromisos, el proyecto nunca se concretó. Ante la falta de avances, Ana Bárbara decidió ofrecer la canción a Ángela Aguilar, quien la interpretó y la convirtió en un éxito tras ser publicada en 2021.

El tema alcanzó millones de reproducciones y favoreció la carrera de Ángela, lo que llevó a especulaciones sobre una supuesta molestia con Belinda. "Ángela Aguilar es una niña que yo creo mucho en ella, por eso cuando tuve la oportunidad de darle un tema se lo di con tanto amor, porque sé que ella es de las mías, guerrera que no se raja", expresó la intérprete de Bandido.

